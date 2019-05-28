Trump ziyareti sonrasında Asya piyasaları yükseldi

Basına yer alan haberlerde Japon firma Sharp Corp.´un ABD pazarını hedefleyen laptop ve kimi diğer ürünlerininde ABD ek gümrük vergilerinden kaçınabilmek için üretimini Çin´den taşımayı amaçladığı belirtildi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.42,

- Kospi Composite yüzde 0.59,

- Shanghai Composite yüzde 0.68,

- Shenzen Composite yüzde 0.57 ve

- S&P yüzde 0.45 yükseldi.

Dolar, yen karşısında bir değişm göstermeyerek 109.51 düzeyinde.