Trump ziyareti sonrasında Asya piyasaları yükseldi
Asya hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump´ın Japonya ziyaretinin, ABD ve Japonya arasında 'en yakın zamanda bir ticaret anlaşması imzalanmasına' ilişkin niyetlerle sonuçlanmasının etkisiyle yükseldi.
- DHA
Basına yer alan haberlerde Japon firma Sharp Corp.´un ABD pazarını hedefleyen laptop ve kimi diğer ürünlerininde ABD ek gümrük vergilerinden kaçınabilmek için üretimini Çin´den taşımayı amaçladığı belirtildi.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Nikkei yüzde 0.42,
- Kospi Composite yüzde 0.59,
- Shanghai Composite yüzde 0.68,
- Shenzen Composite yüzde 0.57 ve
- S&P yüzde 0.45 yükseldi.
Dolar, yen karşısında bir değişm göstermeyerek 109.51 düzeyinde.
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