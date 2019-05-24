Trump´ın açıklamaları etkisiyle ABD piyasaları artışla açıldı
ABD hisse senedi piyasaları, Başkan Donald Trump´ın, Çin ilşe yapılan ticaret görüşmelerinin hızlıca çözüme ulaşabileceğini ve bu çözümün Huawei´in kara listeye alınması sorununun çözümünü içerebileceğini söylemesi üzerinde, yükselişle açıldı.
- DHA
Trump´ın açıklamaları etkisiyle ABD piyasaları artışla açıldı
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.67,
- Nasdaq yüzde 0.85 ve
- S&P yüzde 0.62 yükseldi
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