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Trump´ın açıklamaları etkisiyle ABD piyasaları artışla açıldı

ABD hisse senedi piyasaları, Başkan Donald Trump´ın, Çin ilşe yapılan ticaret görüşmelerinin hızlıca çözüme ulaşabileceğini ve bu çözümün Huawei´in kara listeye alınması sorununun çözümünü içerebileceğini söylemesi üzerinde, yükselişle açıldı.

  • DHA
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Trump´ın açıklamaları etkisiyle ABD piyasaları artışla açıldı
 
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
 
- Dow Jones yüzde 0.67,
 
- Nasdaq yüzde 0.85 ve
 
- S&P yüzde 0.62 yükseldi

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini ´doğa gezgini´ olarak tanıtmış

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