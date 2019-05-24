Trump´ın açıklamaları etkisiyle ABD piyasaları artışla açıldı ABD hisse senedi piyasaları, Başkan Donald Trump´ın, Çin ilşe yapılan ticaret görüşmelerinin hızlıca çözüme ulaşabileceğini ve bu çözümün Huawei´in kara listeye alınması sorununun çözümünü içerebileceğini söylemesi üzerinde, yükselişle açıldı.