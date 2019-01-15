'Trump’ın tehditleri kabul edilemez'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, Türkiye hakkında ‘Kürtler’e saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz’ şeklinde tweet atan ABD Başkanı Trump’ın tehditlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Başkan Aydın, “ABD hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Terör örgütü ile Kürt halkı arasındaki farkı görmezden gelip, bölgenin istikrara kavuşmaması adına her türlü çabayı gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD HATASINDAN DÖNMELİ

ABD’nin hatasından dönmesi gerektiğini söyleyen Aydın “ABD’nin hamiliğini yaptığı bu terör örgütünün elindeki silahlarını Türkiye’ye döndüreceği kaçınılmaz bir süreçtir. Bir terör örgütünden hiçbir zaman dost ve müttefiklik beklenemez. Süreç bu konuda Türkiye’nin haklılığını ortaya koyacaktır. Türkiye’nin ne devlet nezdinde ve ne de halk nezdinde Kürt halkımız ile hiçbir sorunu yoktur. Bizim sorunumuz eli kanlı, bebek katilleri iledir. ABD bu ayırımı gözetebilmeli ve bu vahim hatasından biran önce dönmelidir” dedi.