Trump’tan şimdi de ‘gelişmiş vergi’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, ‘75 milyar dolarlık ticaret hedefi’nde mutabık kalmasına rağmen ABD’den sürpriz bir adım geldi. Dünyadaki ticaret savaşının baş aktörü ABD; Türkiye’ye yönelik vergi adımlarını bu kez farklı bir ‘kılıfla’ devreye sokmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek, Türkiye’yi gelişmekte olan ülkelere tanınan ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı’ndan çıkarmak istediğini duyurdu. Trump ayrıca, Hindistan’ın da söz konusu programdan çıkarılacağını ifade etti.

‘FAKİRLİK BİTTİ’

Trump bu isteğini Kongre’ye yolladığı mektupla da duyurdu. Trump, mektubunda “Türkiye’nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak artık GTS’den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum. Fakirliğin azalması, kişi başına düşen yıllık milli hasıla ve ticaret yaptığı ülkelerle ithalatın artması ve Türkiye’deki sektörler, gelişmiş ticaretinin göstergesidir. Buna ilave olarak Türkiye, gelişmiş ekonomisi sayesinde ve yaptığı karşılıklı anlaşmalarla diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine gelerek diğer ülkelerin GTS programlarından da geçmiştir” dedi.

63 MİLYON DOLAR ETKİ

Uzmanlar kararın siyasi yönünün ağır bastığını belirtirken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da atılan adımın iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini ifade etti. Konuyla ilgili ABD tarafından sürdürülen gözden geçirme sürecinin geçen yılın ağustos ayından itibaren devam ettiğini belirten Pekcan, bu sürecin ardından ABD’nin, Türkiye’nin GTS programından çıkarılması yönünde karar aldığını bildirdi. Bu kararın Türkiy eiçin hayal kırıklığı olduğun belirten Pekcan “Amerika’ya 1 milyar 700 milyon dolarlık üründe biz yaklaşık 63 milyon dolar ek gümrük vergisi ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Ama bu Türk ihracatçıların ihracatını etkilediği kadar, aslında Amerika’daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek. Çünkü Türk mallarının kalitesi dünyaca kabul edilmiş durumda” dedi.