Trump’tan şimdi de ‘gelişmiş vergi’
Dünyadaki ticaret savaşının baş aktörü ABD; Türkiye’ye yönelik vergi adımlarını bu kez farklı bir ‘kılıfla’ devreye alıyor. “Türk ekonomisi yeterince gelişti” diyen ABD Başkanı Trump Türkiye’yi gümrüksüz ticaret programından çıkardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, ‘75 milyar dolarlık ticaret hedefi’nde mutabık kalmasına rağmen ABD’den sürpriz bir adım geldi. Dünyadaki ticaret savaşının baş aktörü ABD; Türkiye’ye yönelik vergi adımlarını bu kez farklı bir ‘kılıfla’ devreye sokmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek, Türkiye’yi gelişmekte olan ülkelere tanınan ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programı’ndan çıkarmak istediğini duyurdu. Trump ayrıca, Hindistan’ın da söz konusu programdan çıkarılacağını ifade etti.
‘FAKİRLİK BİTTİ’
Trump bu isteğini Kongre’ye yolladığı mektupla da duyurdu. Trump, mektubunda “Türkiye’nin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak artık GTS’den yararlanan gelişmekte olan ülkeler listesinde olmaması gerektiğini düşündüğüm için bu adımı atıyorum. Fakirliğin azalması, kişi başına düşen yıllık milli hasıla ve ticaret yaptığı ülkelerle ithalatın artması ve Türkiye’deki sektörler, gelişmiş ticaretinin göstergesidir. Buna ilave olarak Türkiye, gelişmiş ekonomisi sayesinde ve yaptığı karşılıklı anlaşmalarla diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine gelerek diğer ülkelerin GTS programlarından da geçmiştir” dedi.
63 MİLYON DOLAR ETKİ
Uzmanlar kararın siyasi yönünün ağır bastığını belirtirken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da atılan adımın iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini ifade etti. Konuyla ilgili ABD tarafından sürdürülen gözden geçirme sürecinin geçen yılın ağustos ayından itibaren devam ettiğini belirten Pekcan, bu sürecin ardından ABD’nin, Türkiye’nin GTS programından çıkarılması yönünde karar aldığını bildirdi. Bu kararın Türkiy eiçin hayal kırıklığı olduğun belirten Pekcan “Amerika’ya 1 milyar 700 milyon dolarlık üründe biz yaklaşık 63 milyon dolar ek gümrük vergisi ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Ama bu Türk ihracatçıların ihracatını etkilediği kadar, aslında Amerika’daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek. Çünkü Türk mallarının kalitesi dünyaca kabul edilmiş durumda” dedi.
KARAR SİYASİ
ABD’nin kararını değerlendiren uzmanlar kararın ‘siyasi’ olduğunu söyledi.
SETA Ekonomi Direktörlüğü Araştırmacısı Şerif Dilek: Ekonomik olarak olumsuz etkilenecek olan Türkiye ile Hindistan’ın programdan çıkarılması, ABD’nin son yıllardaki korumacı adımlarından birisidir. ABD, Hindistan’ı doğrudan ticareti korumak gerekçesiyle programdan çıkarmıştır. Ancak ABD’nin bölgesel ve küresel meselelerde Türkiye ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığı ve ekonomik olarak Türkiye’yi tehdit edeceğini ifade eden beyanı düşünüldüğünde alınan kararın siyasi yönünün etkili olduğu görülmektedir.
Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat: Trump’ın kararı sürpriz değil. Uluslararası sistemde güç gösterisi savaşla değil ekonomik olarak yapılıyor. Karar otomotiv yedek parçası sektörüne yüzde 4.5 oranında bir vergi artışına mal olacak. Demir-çelik sektörü için geçtiğimiz sene yüzde 25 ilave gümrük vergisi konulmuştu. Yüzde 3.7’lik bir artış daha söz konusu olacak. Kuyumculuk sektöründe yüzde 2, taklit mücevherci eşyası yüzde 4, plastik sektörü 6.5, kauçuk sektörü yüzde 3.9 etkilenecek bu gelişmeden. Tekstil ve tarım ise etkilenmeyecek.
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar: Türkiye’nin, ABD’ye ihracatı içinde yaklaşık 300 milyon dolar civarında mücevher ihracatı VAR. Biz bu avantajdan yararlanan en önemli sektörüz. İhracatın, yaklaşık yüzde 15 civarındaki bölümünü mücevher sektörü yapıyor. Konu, Trump’la yapılacak görüşmelerle çözülebilecek bir konu haline gelmiştir. Eğer çözülemezse yaklaşık 300 milyon dolar ihracat rakamı en az yüzde 50 kayıp verir gibi gözüküyor.
Türkiye 5. tedarikçi ülke
2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20.9 milyar dolarlık ithalatta Türkiye 1.74 milyar dolarlık ve yüzde 8.2’lik payla 5. tedarikçi ülke konumunda bulunuyor. ABD’nin Türkiye’den GTS kapsamında ithalatında tarımsal ürünler, otomotiv aksam ve parçaları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik, makina ve aksam-parçaları ön plana çıkıyor.
İNCELEME AĞUSTOSTA BAŞLATILDI
ABD’nin Türkiye’yi listeden çıkardığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS), gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi vergi tarife tavizini ifade ediyor. ABD’de 1974’te yürürlüğe giren ve Türkiye’nin 1975’te dahil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor. Bu şekilde gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılması amaçlanıyor. Türkiye ile ABD arasında yaşanan rahip Andrew Brunson krizinin ardından ABD Ticaret Temsilciliği, ağustosta Türkiye’den ithal edilen bazı ürünlere tanınan gümrük kolaylıklarının gözden geçirildiğini ve bu kapsamda GTS uygunluk incelemesi başlattıklarını açıklamıştı. Türkiye haricinde Bolivya, Kazakistan, Özbekistan, Ekvator, Gürcistan, Irak, Tayland, Hindistan, Endonezya ve Ukrayna da 2018’de gözden geçirme kapsamına alınmıştı. ABD’nin GTS ile yaptığı ithalatın en önemli kategorilerini araç ve araç parçaları, mücevher ve değerli metaller ile taş ürünleri oluşturuyor. Söz konusu uygulama, Kongre ve Türkiye’ye yapılacak resmi bilgilendirmeden 60 gün sonra yürürlüğe girebilecek.
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