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TSE 21 firmanın sözleşmesini feshetti

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE), 21 firmanın sözleşmeleri feshedildi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 21 firmanın vizesi yapılmadığından hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri TSE tarafından iptal edildi.

Söz konusu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksine davranış durumunda haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma başlatılacak.

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