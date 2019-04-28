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TSE 7 firmanın sözleşmesini feshetti

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 7 firmanın sözleşmeleri feshedildi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 7 firmanın TSE ile yaptıkları sözleşmeleri feshedilerek hizmet yeterlilik belgeleri iptal edildi.

Söz konusu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksi davranış durumunda haksız rekabet ve haksız belge hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.

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