TSE’ye global üs

Türk Standartları Enstitüsü’nü (TSE) global bir üs haline getirmek amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) teknik ve idari altyapısının iyileştirilmesi, muadili kuruluşlarla rekabet etme kapasitesinin artırılması için destek verdiklerini belirterek, “Yakın coğrafyamızda benzeri bulunmayan, günümüz teknolojileriyle donatılacak, bir standart hazırlama merkezini de bünyesinde barındıracak yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık” dedi. Varank, “Enstitümüz yurt dışındaki hizmet ağını ciddi oranda genişletecek, gerek Körfez ülkelerinde gerek Orta Asya’da gerekse Afrika’da önemli adımlar atacaktır” dedi. TSE’nin 58’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bakan Varank ve TSE Başkanı Adem Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

20 BİN BELGE VERİYOR

Varank, standardizasyonun yanı sıra önem gösterilmesi gereken bir başka faaliyet alanının da uygunluk değerlendirme hizmetleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “TSE’nin uygunluk değerlendirme hizmetleri alanında bir senede verdiği hizmetlerin sadece sayısal verileri bile, bu hizmetlerin sanayimiz açısından taşıdığı önemi gözler önüne sermektedir. Enstitümüz her yıl yaklaşık 20 bin ürün belgesi, 4 bin yönetim sistem belgesi ve 30 bin hizmet yeterlilik belgesinin denetimlerini yapıyor. Eğitim programlarıyla da yaklaşık 30 bin kişinin teknik yeterliliğini belgeliyor. Bunlarla beraber, 100 binin üzerinde gözetim-muayene işlemi yapıyor, 85 bini aşkın deney-kalibrasyon raporu, 300 binden fazla ulaşım-lojistik belgesi üretiyor.”