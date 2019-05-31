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TSE’ye global üs

TSE, küresel alanda standartları belirleyecek bir kurum haline geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank “Enstitümüz yurt dışındaki hizmet ağını ciddi oranda genişletecek” derken yeni bir kampüs için de çalışma başladığını söyledi.

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Türk Standartları Enstitüsü’nü (TSE) global bir üs haline getirmek amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) teknik ve idari altyapısının iyileştirilmesi, muadili kuruluşlarla rekabet etme kapasitesinin artırılması için destek verdiklerini belirterek, “Yakın coğrafyamızda benzeri bulunmayan, günümüz teknolojileriyle donatılacak, bir standart hazırlama merkezini de bünyesinde barındıracak yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık” dedi. Varank, “Enstitümüz yurt dışındaki hizmet ağını ciddi oranda genişletecek, gerek Körfez ülkelerinde gerek Orta Asya’da gerekse Afrika’da önemli adımlar atacaktır” dedi. TSE’nin 58’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bakan Varank ve TSE Başkanı Adem Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.      

20 BİN BELGE VERİYOR 

Varank, standardizasyonun yanı sıra önem gösterilmesi gereken bir başka faaliyet alanının da uygunluk değerlendirme hizmetleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:  “TSE’nin uygunluk değerlendirme hizmetleri alanında bir senede verdiği hizmetlerin sadece sayısal verileri bile, bu hizmetlerin sanayimiz açısından taşıdığı önemi gözler önüne sermektedir. Enstitümüz her yıl yaklaşık 20 bin ürün belgesi, 4 bin yönetim sistem belgesi ve 30 bin hizmet yeterlilik belgesinin denetimlerini yapıyor. Eğitim programlarıyla da yaklaşık 30 bin kişinin teknik yeterliliğini belgeliyor. Bunlarla beraber, 100 binin üzerinde gözetim-muayene işlemi yapıyor, 85 bini aşkın deney-kalibrasyon raporu, 300 binden fazla ulaşım-lojistik belgesi üretiyor.”   

AKKUYU’DA DA ÖNEMLi GÖREV ÜSTLENDi

Türkiye’de tüketim değil üretim odaklı anlayışın hakim kılınmasının zorunluluk olduğuna dikkat çeken Varank, “Bunun en güzel örneğini ülkemizin ilk nükleer santralinin yapımında tecrübe ediyoruz. Bu noktada TSE’nin Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki rolü ve işlevi bizler için gurur vericidir. Enstitümüz inşa ve işletme aşamalarında gözetim, muayene, test, belgelendirme ve lisanslama konularında destek ve hizmet vermek üzere Atom Enerjisi Kurumu’yla protokol imzalamış ve faaliyetlere başlamış durumda. İnanıyorum ki Ankara Sanayii Odası ile kuracağı Nükleer Enerji ve İleri Teknoloji Eğitim Merkezi ile TSE bu konudaki gerekli insan kaynağını yetiştirilmesinde de önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu.  

‘Uluslararası lider bir kuruluş haline gelecek’

Varank, Türkiye’nin standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında sahip olduğu tecrübenin başta İslam ülkeleri olmak üzere bölge ülkelerine öncülük etmesini sağladığını vurgulayarak, amaçlarının TSE’yi sunduğu hizmetlerde ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş haline getirmek olduğunu bildirdi. TSE’nin Türkiye’nin kalkınmasında oynadığı birden çok kritik rol olduğunu anlatan Varank, bunların en başında standardizasyon faaliyetlerinin bulunduğunu dile getirdi.    

REKABET EDECEĞİZ

Varank, standartlar ve teknik düzenlemelerin dünya ticaretine etkisinin yüzde 80’lerde olduğuna dikkati çekerek, “Uluslararası standartlara uygun mal ve hizmet üretimi olmadan yeni dünya düzeninde rekabet etmenin imkanı yok” ifadelerini kullandı. 

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