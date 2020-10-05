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Ekonomi

TÜBİTAK 55 personel istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere toplam 55 personel alacak.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:39
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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere alınacak 30 araştırmacı, 3 teknik ve destek personeli ile 2 teknisyen Kocaeli'de çalışacak. Söz konusu pozisyonlar için 26 Ekim'e kadar başvuru yapılması gerekecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde görev yapmak üzere 3 koruma memuru alınacak. Adayların 9 Ekim'e kadar başvuruda bulunması gerekirken, görev yeri Kocaeli olacak.

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere istihdam edilecek teknisyen, şoför ve dağıtıcı pozisyonlarında toplam 17 personel, Ankara ve Kocaeli'de çalışacak. Adaylar, 9 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

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