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TÜBİTAK TÜSSİDE 25 araştırmacı alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 proje personeli (araştırmacı) alınacak.

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TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kocaeli'de istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımına dair başvuru şartları, "www.tubitak.gov.tr" internet adresinin yanı sıra Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından görülebilecek.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak başvurular için son tarih 30 Ağustos olarak belirlendi.

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