TÜBİTAK TÜSSİDE 25 araştırmacı alacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 proje personeli (araştırmacı) alınacak.