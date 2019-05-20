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TÜBİTAK'a 36 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinde görev yapmak üzere 36 personel istihdam edilecek.

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 30 proje personeli alınacak. Bu ilan için son başvuru tarihi 10 Haziran olarak belirlendi.

MAM ile Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere memur, memur (koruma) ve teknisyen alımı da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alımı yapılacak 6 personele ilişkin son başvuru tarihi ise 24 Mayıs oldu.

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