TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Tarımsal ürünlerde yerli malı kullanılmalı

AA 12 Aralık 2021 Pazar 10:00 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 10:00

Çelik, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bitkisel ve hayvansal üretimde kendine yeter ülke haline gelmenin öneminin bir kez daha görüldüğünün altını çizdi.

Çelik, "Her alanda olduğu gibi tarımsal ürünlerde de yerli malı kullanımı tercih edilmeli. Tarım sektörümüz büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin kullanılması durumunda insanımızın gıda güvencesini yerli üretimle sağlamakla beraber içinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda ihtiyacını da karşılayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinin bitkisel üretimin yanı sıra sağlıklı et ve süt ürünlerine erişimin sağlanabilmesi açısından önemine dikkati çeken Çelik, Türkiye'de son yıllarda küçükbaş hayvan sayısının arttığını kaydetti. Yeni desteklerle küçükbaş hayvan sayısının 57,4 milyona ulaştığını bildiren Çelik, "Bu sayının hedefimiz olan 90 milyona çıkarılması için Bakanlığımız ve birliklerimizle gerekli çalışmalar yapılmakta. Hedefimiz insanımızın sağlıklı kırmızı et ihtiyacını ithalata gerek kalmadan karşılamaktır." ifadelerini kullandı.

- "Küçük aile işletmelerimiz gıda güvencemizin teminatıdır"

Çelik, kırsalda yaşayan nüfusun her geçen gün azaldığına ve yaş ortalamasının 55'e yükseldiğine işaret ederek, gençlerin kırsala dönmesi ve üretime katılması için onlara yönelik projelere ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Küçük aile işletmelerinin sürdürülebilir üretimdeki rolünün de göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de tarımsal işletmelerin büyük çoğunluğu küçük aile işletmelerinden oluşuyor. Küçük aile işletmelerimiz tarımımızın sigortası, gıda güvencemizin teminatıdır. Kırsalda kalkınmanın sağlanması için önemli yapı taşı olan bu işletmeler mutlaka pozitif ayrımcılık anlayışıyla desteklenmelidir. Ayrıca, artan nüfusa karşılık tüketim alışkanlıklarının değişmesi, üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 25'inin israf edilmesi, insanlığın gıda güvencesini sorunlu hale getirmiştir. Türkiye'de de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf edilmekte ve her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılmakta. Gıdada israfın azaltılması için ne gerekiyorsa yapılmalı."

Çelik, tutumluluk konusunda çocukların sadece Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda değil, yıl boyunca bilgilendirilmeleri gerektiğini vurguladı.