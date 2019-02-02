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TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: TÜGİAD’ın G20 YEA dönem başkanlığı model oldu

G20 YEA (Genç Girişimciler İttifakı) Liderler Kurulu Toplantısı’na Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye adına tek üye STK olarak katıldı. TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye’nin 2015 dönem başkanlığında, TÜGİAD’ın da girişimciler için dönem başkanlığını yürüttüğünü ve girişimcilik zirvesi düzenlediğini hatırlatarak, “Gerek diplomatik ilişkiler, G20 ve B20 ile ortak çalışma ve deklarasyon, gerekse düzenlediğimiz 2015 Genç Girişimciler Zirvesi ile TÜGİAD dönem başkanlığı çalışmaları, G20 YEA için en başarılı uygulama olarak değerlendirildi. Liderler Kurulunca bundan sonraki dönem başkanlıkları için model olarak çalışılmasına karar verildi” dedi.

  • DHA
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Kanada Montreal’de gerçekleştirilen, başkan ve sherpaların katıldığı G20 YEA Liderler Kurulu Toplantısı’na, TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve TÜGİAD Genel Sekreteri Başak İlisulu katıldı. Toplantıda G20YEA’nın işleyişi ve Japonya dönem başkanlığı öncelikleri çalışıldı. 15-18 Mayıs'ta Japonya Fukuoka’da düzenlenecek zirvenin ana teması BM sürdürülebilirlik hedeflerini de kapsayacak şekilde, 'Imagination Economy for Sustainable Future' (Sürdürülebilir Gelecek için Hayal Gücü Ekonomisi) olarak belirlendi.

“DÜNYADA TEKNOLOJİ BAKANLARI İLE TİCARET BAKANLARI BİRLİKTE ÇALIŞIYOR”

Dünyada ticaretin hızla dijitalleştiğini ifade eden Şohoğlu, “Konvansiyonel işlerin, teknolojiyle harmanlanması gerekiyor. Teknoloji sınırları kaldırıyor ve ticareti kolaylaştırıyor.Bu yüzden dünyada teknoloji bakanları artık ticaret bakanları ile birlikte çalışıyor. TÜGİAD da teknoloji perspektifiyle girişimcilik ekosistemi ve bunun ticarete yansıması için çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

“DÜNYAYLA İLETİŞİM KURULACAK”

Girişimcilik, teknoloji ve ticaret vizyonuyla, G20 YEA Liderler Kurulu’nun dünya çapında bir girişimci ağı kurmakta olduğunu dile getiren Şohoğlu, “G20 YEA Liderler Kurulu dünya çapında bir girişimci ağı kuruyor. Böylelikle dünyadaki tüm girişimciler bu ağ üzerinden iletişime geçecek, iş geliştirecek ve ticaret yapabilecek. Girişimciler, dünya ile iletişimi hızlı ve kolay sağlayacak" ifadelerini kullandı.

G20 YEA Liderler Kurulu Toplantısı sonrası TÜGİAD Başkanı Şohoğlu, Türkiye’nin Montreal Başkonsolosu Deniz Barkan Umruk’la bir araya geldi. Kanada’yla karşılıklı ticaretin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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