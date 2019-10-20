TÜGİAD, harekat sonrası Akçakale’de

Genel Başkan Anıl Alirıza Şohoğlu ve beraberindeki heyet, operasyon sonrası Mehmetçik’e ve bölgedeki kamu ve basın görevlilerine gösterdikleri üstün çabaları için teşekkürlerini sunarak, desteklerini iletti.

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Harekât Merkezi Koordinatörü ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve Akçakale Kaymakamı Hamza Özer’i ziyaret eden TÜGİAD, bölgedeki son gelişmeler ile ilgili bilgi edindi. Bölge halkı ve bölgedeki iş yaşamı hakkında bilgi alan TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, yatırımın ve bölgedeki sosyal yaşamın durmaması için bütün yatırımcılara çağrıda bulundu.

DÜNYAYA ANLATACAK

Şohoğlu “Türk halkı olarak her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız. Bu süreçte gördük ki uluslararası kamuoyu yanlış içerikler ve bilgiler ile Türkiye’nin amacını doğru anlatamadı. Türk basını ise bu durumun aksine zorlu süreçte doğru ve etkili haber çizgisinden çıkmadan kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirdi. Biz de genç iş adamları olarak Türkiye’nin mesajının doğru şekilde aktarılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.