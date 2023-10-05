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Ekonomi

TÜİK açıkladı: 2022'de GSYH oranı yüzde 2,1 oldu

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl yüzde 2,1 olarak gerçekleşirken, genel devlet açığı 309 milyar 422 milyon lira olarak tahmin edildi.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
TÜİK açıkladı: 2022'de GSYH oranı yüzde 2,1 oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "devlet hesapları" verilerini açıkladı.

Buna göre, genel devlet açığı geçen yıl 309 milyar 422 milyon lira olarak tahmin edildi ve GSYH'ye oranı yüzde 2,1'e yükseldi. 2021'de söz konusu oran yüzde 1,1 düzeyinde gerçekleşmişti.

Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri geçen yıl fazla verirken, merkezi devlet alt sektörlerinde açık oluştu. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2022'de yüzde 31,7'ye düştü.

HARCAMALARIN GSYH İÇİNDEKİ PAYI AZALDI

Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 4 trilyon 596 milyar 707 milyon lira olurken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 30,6'ya geriledi.

Genel devlet toplam gelirleri 4 trilyon 287 milyar 286 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 28,6'ya düştü.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri, 2022'de 3 trilyon 473 milyar 992 milyon liraya ulaştı.

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2021'de yüzde 45,3 iken geçen yıl yüzde 47,8'e yükseldi.

Gelir ve servetler üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 28,8 oldu, net sosyal katkıların payı yüzde 23,1'e geriledi. Sermaye vergilerinin payı ise yüzde 0,3'e çıktı.

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