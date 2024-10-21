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Ekonomi

TÜİK ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ağustosta aylık bazda yüzde 1,39, yıllık bazda yüzde 33,25 artış gösterdi.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
TÜİK ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,39, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,33, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,25 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,15 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,99, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,75 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 30,9, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 48,51 yükseliş görüldü.

- ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar, yüzde 9,27 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 23,07 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 74,09 ile veteriner harcamaları, yüzde 67,83 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık düşüş gösteren tek alt grup yüzde 1,11 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Aylık artışın daha düşük gerçekleştiği alt gruplar ise yüzde 0,48 ile hayvan yemi ve yüzde 1,27 diğer mal ve hizmetler oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 4,62 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 4,09 ile malzemeler olarak belirlendi.

  • Tarım-GFE
  • Girdi fiyatı
  • Ağustos artışı

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