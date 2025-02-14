İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2025 Cuma / 16 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2209
  • EURO
    37,9409
  • ALTIN
    3423.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı
Ekonomi

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 15 milyon 582 bini geçti.

AA14 Şubat 2025 Cuma 10:22 - Güncelleme:
TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Aralık 2023'te 15 milyon 244 bin 39 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,2 artışla 15 milyon 582 bin 255 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.

- AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2024'te, bir önceki aya göre değişmedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi ve inşaat sektörlerinde yüzde 0,1 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe ise değişim görülmedi.

  • inşaat sektörü
  • ticaret sektörü
  • ücretli çalışan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.