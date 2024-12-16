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Ekonomi

TÜİK ekim ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

AA16 Aralık 2024 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
TÜİK ekim ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı
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Ücretli çalışan sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 2,5 artarak 15 milyon 837 bin 471 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl ekimde 15 milyon 448 bin 458 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ekimde ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1 azalırken inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 artış kaydetti.

Aynı ayda ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde aylık bazda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

  • sanayi inşaat
  • ticaret-hizmet
  • ücretli çalışan

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