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Ekonomi

TÜİK haziran ayına ilişkin hayvancılık istatistiklerini açıkladı

Türkiye'de haziran sonu itibarıyla büyükbaş hayvan sayısı 16,6 milyon, küçükbaş hayvan sayısı 54 milyon oldu.

AA17 Eylül 2024 Salı 10:37 - Güncelleme:
TÜİK haziran ayına ilişkin hayvancılık istatistiklerini açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hayvancılık istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı haziranda 16 milyon 555 bin baş olarak kayıtlara geçti. Sığır sayısı aynı ayda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 0,2 azalarak 16 milyon 396 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2 azalarak 159 bin baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı aynı ayda 53 milyon 965 bin baş oldu. Koyun sayısı haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,2 artarak 43 milyon 394 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 2,6 artarak 10 milyon 571 bin baş olarak hesaplandı.

  • büyükbaş hayvan
  • küçükbaş hayvan
  • Türkiye hayvancılık

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