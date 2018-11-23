TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2019 Memur emekli maaşı enflasyon zam oranı farkı belli oldu mu

Memur emekli Kasım ayı enflasyon beklentisi zam farkı 2018 TÜİK enlasyon oranı tahmini ne kadar olacağı konuşuluyor! Memur emekli maaşı enflasyon zam oranı farkı kaç 2018 TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi ne kadar olacak! Kasım ayının 2018 enflasyon rakamları heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ekim ayının enflasyon rakamları açıklanmasının ardından gözler kasım ayındaki enflasyon zam beklentisinde. 2018 Kasım ayı enflasyon zam beklentisi ne kadar? TÜİK emekliye enflasyon farkı ne kadar olacak? sorularına yanıt arayan vatandaşlar için yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklenen kasım ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Ancak ekim ayı enflasyonlarına göre emekli maaş zamları belirlenmişti. Alınan bilgilere göre TÜİK’in verilerine göre enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Beklenti yüzde 2'ydi. Enflasyon nedeni ile memur ve memur emeklileri de maaşlarını ocak ayından itibaren zamlı alacak. İşte Kasım ayı enflasyon zam beklentisi ve TÜİK emekliye enflasyon farkı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) beklenen ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Beklenti yüzde 2'ydi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık TÜFE yüzde 2,67 ÜFE yüzde 0,91 yıllık TÜFE yüzde 25,24 ÜFE yüzde 45,01 oldu. Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,24 oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti. Enflasyon farkının maaşlara yansıması ne kadar olacak merak konusu.

Memurlar ocakta yüzde 4 artı enflasyon farkı alacak



Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ocak zammı netleşmeye başladı.Ocak'ta memur emeklilerine yüzde 4 zam + enflasyon farkı verilecek. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş Ocak zammı yüzde 13.62 olursa 2 bin 442 lira 68 kuruşa çıkacak.

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı. Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı.

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı



TÜFE’de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,90 artış gerçekleşti.



EN ÇOK GİYİM VE AYAKKABI ZAMLANDI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti.



ULAŞIM UCUZLADI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma grubunda %0,85 oranında düşüş gerçekleşti.



EV EŞYASI GRUBU YÜZDE 37,92 ZAMLANDI



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %32,00, çeşitli mal ve hizmetler %31,50, gıda ve alkolsüz içecekler %29,26 ve konut %25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



EN YÜKSEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %25,41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %28,63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %16,68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı.

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de aylık enfyasyon yüzde 2,67, yıllık enflasyon ise yüzde 25,24 oldu. Beklenti ise, aylıkta yüzde 2, yıllıkta ise yüzde 23,5 olarak açıklanmıştı



TÜFE’de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,90 artış gerçekleşti.





EN ÇOK GİYİM VE AYAKKABI ZAMLANDI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti.

Son dakika... Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı





ULAŞIM UCUZLADI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma grubunda %0,85 oranında düşüş gerçekleşti.



EV EŞYASI GRUBU YÜZDE 37,92 ZAMLANDI



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %32,00, çeşitli mal ve hizmetler %31,50, gıda ve alkolsüz içecekler %29,26 ve konut %25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Son dakika... Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı





EN YÜKSEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %25,41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %28,63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %16,68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Son dakika... Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı



Eylül ayında ise aylık enflasyon oranı yüzde 6,30, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı.

Piyasaların beklentisi ne yöndeydi?



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,93 artmasını bekliyordu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,15, en yüksek yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Bir önceki ay yüzde 24,52 olan yıllık enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,30 artış göstermişti.



Aylık en yüksek artış yüzde 12,74 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 4,15, ev eşyasında yüzde 3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,22 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,07 artış gerçekleşti.



Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,85 ile ulaştırma oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma grubunda yüzde 0,85 oranında düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış yüzde 37,92 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 32,00, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 31,50, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 29,26 ve konut yüzde 25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış yüzde 3,84 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)’de oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 25,41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.