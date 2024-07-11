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Ekonomi

TÜİK mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksine göre ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 3,8 azalırken, perakende satış hacmi ise yüzde 5,8 artış gösterdi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
TÜİK mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ihracat birim değer endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla değişmedi. Endeks, Mayıs 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 11,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı. İthalat birim değer endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,2 azalırken, yakıtlarda yüzde 4,7 yükseldi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ ARTTI

İhracat miktar endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,3 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,6, yakıtlarda yüzde 13,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,3 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise mayısta yıllık bazda yüzde 11,2 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,1, yakıtlarda yüzde 5,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 azaldı.

ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, nisanda 150,3 olan ihracat miktar endeksi, mayısta yüzde 5,7 artarak 158,9 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl mayısta 142,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,3 artarak 158,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, nisanda 135,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 13 azalarak mayısta 118,1'e geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl mayısta 143,2 olan endeks yüzde 14 azalarak bu yılın aynı ayında 123,2 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl mayısta 87,3 olan dış ticaret haddi, 0,8 puan azalışla bu yılın aynı ayında 86,5 olarak kayıtlara geçti.

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