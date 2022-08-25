Güven endeksi, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 düştü. İnşaat sektöründe ise endekste yüzde 1,5 yükseliş görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuzda 117,8 iken ağustosta 116,2 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 3,6, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,7 azalırken gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 3,7 arttı.

- PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda 113,4 iken bu ay 112,9'a düştü.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 8,5, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,2 düşerken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 9,5 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 85 iken bu ay 86,3'e çıktı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,1 azaldı. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde ise yüzde 2,9'luk artış kayıtlara geçti.