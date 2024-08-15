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Ekonomi

TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 41,07 arttı, aylık yüzde 1,74 azaldı.

IHA15 Ağustos 2024 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,79 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,61 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,55 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,72 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,78 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,12 azalış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 157,48 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 16,48 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

  • Tarım-ÜFE Artışı
  • Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi
  • Tarım Ürünleri Üretici Fiyatı

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