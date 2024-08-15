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Ekonomi

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı haziranda yüzde 3,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış kaydetti.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
TÜİK: Ücretli çalışan sayısı haziranda yüzde 3,4 arttı
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TÜİK, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 601 bin 552 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl haziranda 15 milyon 82 bin 853 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, haziranda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 8,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Alt detaylarına bakıldığında, haziranda ücretli çalışanlarda aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalış görüldü.

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