TÜİK verileri açıkladı: Yıllık bazda yüzde 28,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), haziran ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,1 düşerken gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,3 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,5 arttı. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 19,4 artış kaydetti.

- Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 96,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 arttı.

Perakende ciro haziranda bir önceki aya göre de yüzde 4,2 yükseliş kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,4 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 8 artış olarak kayıtlara geçti.