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Ekonomi

TÜİK verileri paylaştı! Tüketici güven endeksi eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanana verilere göre, tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 2,4 artarak 78,2'e yükseldi.

AA20 Eylül 2024 Cuma 10:20 - Güncelleme:
TÜİK verileri paylaştı! Tüketici güven endeksi eylülde arttı
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 76,4 iken eylül ayında yüzde 2,4 artarak 78,2'ye yükseldi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,1 iken eylülde yüzde 2,8 artışla 64,8'e çıktı.

EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta 76,6 iken bu ay yüzde 1 yükselişle 77,4 oldu.

Ağustosta 71,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4,2 artarak bu ay 74,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ağustosta 94,3 iken eylülde yüzde 2 artışla 96,2 olarak hesaplandı.

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