Tüketici güven endeksi Mart ayında arttı

IHA 23 Mart 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mart ayı ‘Tüketici Güven Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,6 OLDU



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 76,8 iken, Mart ayında yüzde 2,3 oranında artarak 78,6 oldu.