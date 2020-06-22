Tüketici güveni haziranda arttı

DHA 22 Haziran 2020 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı. Mayıs ayında 59,5 olan endeks değeri haziranda 62,6'ya yükseldi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,8 artarak 79,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4,5 yükselerek 85,5'e ulaştı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 12,2 artarak 62,1 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 6,5 artışla 23,1 oldu.