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Ekonomi

Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 5,3 arttı

Tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 5,3 artışla 76,2'ye yükseldi.

AA21 Ekim 2022 Cuma 10:08 - Güncelleme:
Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 5,3 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde, geçen aya göre yüzde 5,3 arttı. Eylülde 72,4 olan endeks, bu ay 76,2 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylülde 53 iken ekimde yüzde 8,4 artışla 57,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise eylülde 71,4 iken ekimde yüzde 6,7 yükselişle 76,2'ye çıktı.

Eylülde 74 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5,3 artışla bu ay 77,9 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de eylülde 91 iken ekimde yüzde 2,3 artışla 93,1 olarak kayıtlara geçti.

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