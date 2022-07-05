Buğday fiyatları son iki ayda rekor seviyelere yükselirken, tahıl krizi dünya çapında hissediliyor.

Halihazırda hava koşullarından ve koronavirüs pandemisinden etkilenen küresel gıda piyasası, Rusya-Ukrayna çatışması ve Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları nedeniyle bir darbe daha aldı.

Zelenski, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yaptığı basın toplantısında, "Görüşmeler, Türkiye, BM ve limanlarımızdan çıkan tahılın güvenliğinden sorumlu olan temsilcilerimiz arasında devam ediyor" dedi.

Zelenski Ukrayna'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile konu üzerine "doğrudan" görüştüğünü ve BM'nin "sadece aracı bir rol değil öncü bir rol üstlendiğini" belirtti.

Basında son zamanlarda çıkan haberler bu görüşmelerin yakında Türkiye'de yapılabileceğine işaret ediyordu.

Dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna, Rusya'yı gemilerin geçmesine izin vermemekle suçluyor. Rusya ise bu suçlamaları reddediyor.

Zelenski, limanlarda 22 milyon ton tahılın sıkışıp kaldığını ifade etmiş ve sonbaharda yaklaşık 60 milyon ton daha tahılın hasat edileceğini söylemişti.

Ukrayna aynı zamanda Rusya'yı Ukrayna tahılını çalmakla suçluyor ve tahılın Rusya'nın ele geçirdiği bölgelere, Rusya'ya ya da diğer ülkelere götürüldüğünü iddia ediyor.