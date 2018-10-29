Tüm dünyayı Antalya'da topluyor

İnşaat sektörü oldukça iyi gidiyor. Tüm sıkıntıları aşan sektör 0.98 faiz oranı ve yüzde 10 indirim kampanyasıyla canlılık yaşarken, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini Antalya’da gerçekleştiren Sur Yapı da Türkiye’nin lokomotif inşaat firmaları arasında. Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’nin kaba inşaatı yüzde 50 oranında tamamlandı. Sorumluluklarının büyük olduğunu söyleyen Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Antalya’da geleceğe miras bırakacağımız bir şehir kuruyoruz” dedi. Sur Yapı Antalya Projesi, 8 yıl sürecek ve toplamda 8 milyar lira yatırım yapılacak. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 50’lik kısmının tamamlandığı projede, ilk teslimler 2019’da. Antalya Büyükşehir Belediyesi de projeye tam destek veriyor.

KAMPANYA İYİ GİDİYOR

KONUTDER, İNDER ve GYODER’in ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ kampanyası nasıl gidiyor?

“Bu kampanyada yüzde 10 indirim seçeneği var. Yine altın ve dövizle peşinat ödeme seçeneği de bulunuyor. Bu açıdan konut almak ve yatırım yapmak için bu dönem büyük bir avantaj var. Kampanya güzel devam ediyor. Bence 10-12 bin konut satılacak ve 10 milyar lira ciro elde edilecek.

Kampanyada hangi tür konutlara talep var?

“Sur Yapı olarak biz ağustosta ‘5’i Bir Yerde’ kampanyasıyla başlamıştık. Satışlar oldukça iyi gidiyor. 300 bin ile 700 bin lira arasındaki konutlara ciddi talep var.”

Yabancıların Türk vatandaşlığı için 1 milyon dolarlık gayrimenkul sınırı 250 bin dolara çekildi?

“Yabancıya konut satışı rekor seviyesinde artarak devam ediyor. Bunu eylül ayı konut satış rakamlarında da gördük. Türkiye genelinde konut satışları 2018 yılı Eylül ayında 127 bin 327 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,1 artarak 5 bin 615 oldu.”

8 MİLYARLIK YATIRIM

Mevduat faizleri yüksekken bu dönemde ev satın alınır mı sizce?

“TÜİK rakamlarına göre son 1 yılda Türkiye genelinde ev fiyatları yüzde 10.5 arttı. İstanbul’da ise yüzde 4 artış oldu. Maliyetler korkunç derecede yükseldi. Kendi araştırmalarımıza göre ise, kurun hareketlenmesiyle beraber son 2 aydaki maliyet artışı yüzde 20’yi geçti. Yani maliyetlerin yanında konut fiyatlarında yükseliş olmadı. Önümüzdeki dönemde maliyetlerdeki bu artış konut fiyatlarına yansıyacaktır. Yansımadan önce ev almanın en avantajlı dönemini yaşıyoruz.”

Antalya’da dev bir yatırım yapıyorsunuz?

“Biz 70 bin kişinin yaşayacağı bir şehir inşa ediyoruz. Antalya’da öncelikle hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Toplamda ise 19 bin bağımsız bölümü 8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedefliyoruz. Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar TL’yi buluyor.”

Bu bir dönüşüm projesi. Sur Yapı Antalya’da kaç hak sahibi var acaba?

“Antalya’da büyük bir şehir kuruyoruz. Geleceğe miras bırakacağımız bir şehir kurduğumuzun farkındayız. 3 bin 265 hak sahibine 5 bin 73 tane konut yapıyoruz, sorumluluğumuz büyük. Ortaya güzel bir proje çıktı. Satışlara 2017’de başladık, hız kesmeden yürüyoruz. Tüm dünyadan talep aldık. Projede her ülkeden yatırımcı var.”

TİCARİ ALANLARA İLGİ YÜKSEK

Ticari alanlar da inşa ediliyor mu bu projede? İlgi nasıl acaba?

“Tabi ki var. Ülke ekonomisine değer katıyoruz. Cadde dükkanlarımız mevcut. Dükkan satışlarımız çok iyi gidiyor. Çarşımız var orada sürekli bir ürün sunamıyoruz, kendimizi inşaat programına göre ayarlıyoruz. Çünkü dükkanları satışa açtığımız an bir günde hepsi tükeniyor. İnşaat süreci de hızlı gidiyor, kaba inşaatın yüzde 50’den fazlası tamamlandı. Bin 500 işçi 24 saat çalışıyoruz. 2019 yılının son çeyreğinde evleri teslim etmeye gayret edeceğiz. Şu anda inşaat gayet güzel gidiyor.”

DEV BİR ŞEHİR PARKI DA VAR

Projede bir de şehir parkı var değil mi?

“Kurulacak yeni şehirde yaklaşık 249 bin metrekare yeşil alan olacak. Yeni şehrin ortasına inşa edilecek dev şehir parkı ise yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Parkın içerisinde yeşil alanlar, göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurlarından oluşuyor. Ayrıca dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar olacak.”

BİR EĞİTİM CENNETİ

Proje kapsamında konut adalarının yanı sıra anaokul, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere; 11 adet okul, 3 adet sağlık ocağı, 3 adet camii, bir adet pazar yeri, spor ve kültür gençlik merkezi, büyük bir hastane, müze alanı ve akaryakıt istasyonu da var. Öte yandan Alan içerisinde yer alan fidanlıkta 9 bin 998 adet nar, narenciye, zeytin ve meyve ağacı, 997 adet yere dikili zeytin ağacı, 785 adet de keçiboynuzu, palmiye çınar ve bunun gibi büyük ağaçlar var. 11 bin 780 ağaç adet ağaç bulunuyor.

Döviz arttı 8 ay içinde 2 bin birim satıldı

Peki, satışlar nasıl gidiyor şu anda? Projeye yabancı ilgisi nasıl?”

“Son sekiz ayda 2 bin konut sattık. Ekim’de de satışlar gayet iyi. Türkiye’nin her yerinden talep geldi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan da çok talep geldi. Özellikle haziran ayında döviz kurlarındaki yükselişle beraber hem yabancıların hem de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tatil için Türkiye’ye gelmesi de satışları ciddi oranda artırdı.”

AKILLI KENT ÖDÜLÜNÜ ALDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Antalya’da yükselen Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar 24 saat aralıksız devam ediyor. Sur Yapı Antalya Projesi, Avrupa Birliği’nin 2020 programında ‘Akıllı Kent’ olmak için yarıştığı 17 proje arasında ilk üçe girmeyi başardı. Proje ayrıca, sürdürülebilir yeşil tasarım ürünlerini onurlandırmak amacıyla verilen Green GOOD DESIGN Ödülü’ne layık görüldü. Öte yandan Sur Yapı Antalya Projesi, Avrupa Birliği’nin 2020 programında “Akıllı Kent” olmak için 17 projenin içinden yarışarak ilk 3 projeden birisi seçildi. MatchUP Akıllı Kent Kepez Santral Projesi’yle AB’den 5 milyon Euro hibe desteği alındı. Sağlanan bu hibeyle, akıllı aydınlatmalar, elektrik enerji depolama ve üretim alanları, akıllı yönetim uygulamaları, akıllı sayaçlar, açık alanda ücretsiz wifi hizmeti gibi 42 farklı Akıllı Kent Uygulaması gerçekleştirilerek örnek bir akıllı kent inşa edilecek.