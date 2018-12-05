‘Tüm havalimanlarına yayılın’

Zirvede konuşan Kotler, yeni neslin, yaptığı işte kendisini iyi hissetmek istediğini ifade ederek, “Eğer 2000’li yıllarda doğan nesillerle rekabet edecekseniz bir amacınız olması gerekiyor” dedi. Kotler, şunları kaydetti: “Türkiye’yi dünyanın en iyi ülkelerinden biri haline getirmek için bir amaç seçin. Türkiye’nin, güçlü markaları olan ülke olmasını istiyoruz. İtalya bunu başardı. İstanbul’a geldiğimde havalimanında birçok İtalyan markası gördüm. Bu, Çin’deki bir havalimanı da olabilirdi. Sizin de dünya havalimanlarında yanından geçtiğimizde gördüğümüz Türk markalarınız olması lazım.”

İSTANBUL BUNU BAŞARDI

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de en iyi ürünü üretseniz dahi pazarlama kapasiteniz yoksa bunun bir işe yaramadığını belirttiği konuşmasında, şunları söyledi: “Değerlerinizi marka olarak zihinlere yerleştirecek olan şey pazarlama sanatıdır. İstanbul bunu nasıl başardı? Birincisi, İstanbul, batının en doğusundaki, doğunun en batısındaki bir gizemli şehir olarak Doğu’nun tılsımını, Batı’nın modern ve yenilikçi tarafını tam bir ahenkle sentezleyebiliyor. İkincisi de, İstanbul’un diğer şehirlerden farklı bir özelliğe sahip olmasıdır.”