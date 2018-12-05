‘Tüm havalimanlarına yayılın’
Modern pazarlamanın duayeni olarak anılan ünlü pazarlama profesörü Prof. Dr. Philip Kotler’in kurucusu olduğu Dünya Pazarlama Zirvesi, ilk kez İstanbul’da, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Zirvede konuşan Kotler, yeni neslin, yaptığı işte kendisini iyi hissetmek istediğini ifade ederek, “Eğer 2000’li yıllarda doğan nesillerle rekabet edecekseniz bir amacınız olması gerekiyor” dedi. Kotler, şunları kaydetti: “Türkiye’yi dünyanın en iyi ülkelerinden biri haline getirmek için bir amaç seçin. Türkiye’nin, güçlü markaları olan ülke olmasını istiyoruz. İtalya bunu başardı. İstanbul’a geldiğimde havalimanında birçok İtalyan markası gördüm. Bu, Çin’deki bir havalimanı da olabilirdi. Sizin de dünya havalimanlarında yanından geçtiğimizde gördüğümüz Türk markalarınız olması lazım.”
İSTANBUL BUNU BAŞARDI
İTO Başkanı Şekib Avdagiç de en iyi ürünü üretseniz dahi pazarlama kapasiteniz yoksa bunun bir işe yaramadığını belirttiği konuşmasında, şunları söyledi: “Değerlerinizi marka olarak zihinlere yerleştirecek olan şey pazarlama sanatıdır. İstanbul bunu nasıl başardı? Birincisi, İstanbul, batının en doğusundaki, doğunun en batısındaki bir gizemli şehir olarak Doğu’nun tılsımını, Batı’nın modern ve yenilikçi tarafını tam bir ahenkle sentezleyebiliyor. İkincisi de, İstanbul’un diğer şehirlerden farklı bir özelliğe sahip olmasıdır.”
ZİRVE İLK KEZ İSTANBUL'DA
Dünya Pazarlama Zirvesi, daha önce Japonya, Kanada, Bahreyn ve Hindistan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlendi. İlk kez İstanbul’da düzenlenen zirvede birçok konu uzmanlar tarafından ele alınacak. Zirvede “Stratejik Pazarlama”, “Pazarlamanın Geleceğini İstanbul’da İnşa Etmek” ile “Nörobilimin Pazarlamadaki Öncü Rolü” konuşulacak.
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