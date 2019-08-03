Tüm zamanların ‘en iyi Temmuz’u

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini bu kez İzmir’de açıkladı. Temmuz ayında Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atan ihracatçılar, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8.3 artışla 15 milyar 958 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ise ihracat yüzde 8.5 artışla 15 milyar 238 milyon dolar oldu.

‘MUTLUYUZ’

Yılın ilk 7 ayında ise ihracat yüzde 3.1 artışla 104 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta 180 milyar dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefine daha da yaklaşıldı. Toplantıda ihracat rakamlarını duyuran Ticaret Bakanı Pekcan “Büyümeye yönelik küresel konjonktürdeki tüm bu olumsuz gelişmelere bir de küresel ticaret savaşları ve artan korumacılığı eklediğimizde Türk ihracatı için en zor dönemlerden biri. Ama zorlu küresel gelişmelere rağmen bunu güzel İzmir’de duyurmak istiyorum ki ihracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve inşallah yeni rekorları kırmaya da devam edecektir. Sorunlar yaşayan küresel ticarete rağmen Türkiye tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatını sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyuz” dedi. Pekcan ithalatın ise yüzde 7.98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek “7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85,8 oldu, geçen sene 7 ayda bu oran yüzde 67.7’ydi. 7 aylık ihracatımız yüzde 3.07 oranında arttı” dedi.

2018 Temmuz ayı ihracat rakamlarının tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı olduğunu hatırlatan TİM Başkanı İsmail Gülle ise konuşmasında geçen yıl aynı dönemde kırılan ihracat rekorunu bu yıl bir üst noktaya taşımayı başardıklarına dikkat çekti.

ARTIŞLAR SÜRECEK

Gülle “İnşallah bundan sonraki aylarda da nice rekorları hep birlikte açıklayacağız. Bunun göstergelerinden birisi, Merkez Bankası’nın gelecek 3 aylık ihracat sipariş beklentisi endeksi. Endeksin olumlu seyri, önümüzdeki aylarda da ihracatımızın önemli sıçramalara, rekorlara imza atacağının en önemli göstergesi” dedi. Bu yıl Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefin 182 milyar dolar olduğunu belirten Gülle “İhracatımızı Kalkınma Planı 2023 hedefi olan 226.6 milyar dolara taşımak ve geçmek, en kritik önceliğimiz” dedi.