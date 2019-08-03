Tüm zamanların ‘en iyi Temmuz’u
Küresel ticaretteki daralmaya rağmen Türkiye’nin ihracatı rekorlar kırmaya devam ediyor. Türkiye geçen ay dünyaya 16 milyar dolarlık ürün satarak ‘en yüksek temmuz ayı ihracatı’nı yakaladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini bu kez İzmir’de açıkladı. Temmuz ayında Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atan ihracatçılar, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8.3 artışla 15 milyar 958 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ise ihracat yüzde 8.5 artışla 15 milyar 238 milyon dolar oldu.
‘MUTLUYUZ’
Yılın ilk 7 ayında ise ihracat yüzde 3.1 artışla 104 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta 180 milyar dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefine daha da yaklaşıldı. Toplantıda ihracat rakamlarını duyuran Ticaret Bakanı Pekcan “Büyümeye yönelik küresel konjonktürdeki tüm bu olumsuz gelişmelere bir de küresel ticaret savaşları ve artan korumacılığı eklediğimizde Türk ihracatı için en zor dönemlerden biri. Ama zorlu küresel gelişmelere rağmen bunu güzel İzmir’de duyurmak istiyorum ki ihracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve inşallah yeni rekorları kırmaya da devam edecektir. Sorunlar yaşayan küresel ticarete rağmen Türkiye tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatını sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyuz” dedi. Pekcan ithalatın ise yüzde 7.98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek “7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85,8 oldu, geçen sene 7 ayda bu oran yüzde 67.7’ydi. 7 aylık ihracatımız yüzde 3.07 oranında arttı” dedi.
2018 Temmuz ayı ihracat rakamlarının tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı olduğunu hatırlatan TİM Başkanı İsmail Gülle ise konuşmasında geçen yıl aynı dönemde kırılan ihracat rekorunu bu yıl bir üst noktaya taşımayı başardıklarına dikkat çekti.
ARTIŞLAR SÜRECEK
Gülle “İnşallah bundan sonraki aylarda da nice rekorları hep birlikte açıklayacağız. Bunun göstergelerinden birisi, Merkez Bankası’nın gelecek 3 aylık ihracat sipariş beklentisi endeksi. Endeksin olumlu seyri, önümüzdeki aylarda da ihracatımızın önemli sıçramalara, rekorlara imza atacağının en önemli göstergesi” dedi. Bu yıl Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefin 182 milyar dolar olduğunu belirten Gülle “İhracatımızı Kalkınma Planı 2023 hedefi olan 226.6 milyar dolara taşımak ve geçmek, en kritik önceliğimiz” dedi.
1.460 firma ihracata ‘merhaba’ dedi
Temmuz ayına dair çarpıcı verileri kamuoyu ile paylaşan TİM Başkanı Gülle “Temmuz ayı içerisinde 39.043 firmamız ihracat gerçekleştirirken, bunların 1.460’ı ihracat ailesine yeni katıldı. İhracata yeni başlayan firmaların önemli bir kısmının ilk sevkiyatlarını Irak, Almanya, İran ve Gürcistan’a gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Temmuz ayı genelinde, ihracatçı firmalarımız ortalama 3 farklı ülkeye ihracat yaptı. Bu rakamı çok daha yukarı taşımak, her firmamızın aynı bölgeden de ziyade farklı coğrafyalara, farklı kıtalara ihracat yapmasını sağlamak, en önemli hedeflerimiz arasında” dedi.
54 ülkeye ihracat yüzde 50 arttı
Temmuz ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları kaydetti: “Temmuz ayında ihracatçılarımız ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 135’ine ihracatımız artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, tam 54 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise 1.4 milyar $ ile Almanya, 1.1 milyar $ ile İngiltere ve 767 milyon $ ile Irak oldu. İhracatta lider sektör, ihracatını yüzde 5 artırarak 2.9 milyar dolara ulaştıran otomotiv oldu” dedi.
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