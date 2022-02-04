Tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı! İhracatta en yüksek pay İstanbul'un

AA 4 Şubat 2022 Cuma 12:03 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 12:03

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay otomotiv, kimyevi maddeler ve mamulleri ile çelik sektörlerinin ardından en çok ihracat gerçekleştiren dördüncü sektör hazır giyim ve konfeksiyon oldu.

Geçen ay ihracatını yüzde 5,5 artırarak 1,6 milyar dolara yükselten sektör, bu rakamla tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı. Hazır giyim ve konfeksiyonun ocakta Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 9,85 olarak gerçekleşti.

- İHRACATTA EN YÜKSEK PAY İSTANBUL'UN

Geçen ay en yüksek ihracat gerçekleştiren il 1,1 milyar dolarla İstanbul oldu. Megakentin 2021'in aynı dönemine göre ihracatı yüzde 7,5 arttı.

İstanbul'u 137,1 milyon dolarla Bursa, 132,8 milyon dolarla İzmir, 99,4 milyon dolarla Denizli izledi.

Düzce, Tekirdağ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara ve Hatay da en çok hazır giyim ve tekstil ihracatının gerçekleştiği ilk 10 il içerisinde yer aldı.

- EN ÇOK İHRACAT ALMANYA VE İSPANYA'YA YAPILDI

Geçen ay en yüksek ihracat 323,1 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat yüzde 7,3 arttı.

Almanya'yı 180,2 milyon dolarla İspanya, 146,7 milyon dolarla Birleşik Krallık, 143,4 milyon dolarla Hollanda takip etti.

En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise İtalya, ABD, Danimarka, Polonya ve Irak şeklinde sıralandı.

Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyonda ilk 20 pazarında yer alan ülkeler arasında ocakta en yüksek artış yüzde 71,8 ile Yunanistan'da yaşandı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat 17,7 milyon dolar oldu.

Yunanistan'ı yüzde 34 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 27,6 ile Hollanda, yüzde 25,1 ile Libya, yüzde 24,5 ile Fransa izledi.

Avusturya'da yüzde 29,2, İsveç'te ise yüzde 10,3'lük düşüş yaşandı.

- 2022 İHRACAT HEDEFİ 23 MİLYAR DOLAR

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hazır giyim endüstrisinin 7 yıl aradan sonra büyük bir sıçrama yakaladığını ve 2021'i 20,3 milyar dolar ihracatla kapattığını söyledi.

Bu yıla 23 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıklarını dile getiren Gültepe, "Ocak ayının verileri hedefimizin uzak olmadığını gösteriyor. Ocakta yüzde 5,5 artışla 1 milyar 596 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ulaştığımız bu hacimle ocak ayları özelinde en yüksek hazır giyim ihracatına imza atmış olduk." dedi.

Gültepe, ilk 10 pazarı arasında yer alan Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, ABD, İtalya ve İsrail'e ihracatta artış yaşandığını kaydederek, Hollanda ve Fransa'daki artışların önemli olduğunu bildirdi.

Geçen yıl bir milyar dolar sınırına yaklaştıkları ABD'ye ihracattaki artışında da çok önemli olduğunu aktaran Gültepe, "Dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumundaki ABD'ye ihracatımızdaki yüzde 8,2'lik artışın önümüzdeki aylarda daha yüksek performansla devam edeceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.

- "YILLARDIR HAYALİNİ KURDUĞUMUZ FUARI BU AY DÜZENLİYORUZ"

Mustafa Gültepe, Türk moda endüstrisinin yıllardır İstanbul'da bir hazır giyim ve moda fuarı gerçekleştirmeyi hayal ettiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"İHKİB olarak, Ticaret Bakanlığı, TİM, birliklerimiz ve sektör derneklerimizin katkısıyla özlemini duyduğumuz fuarı İstanbul'a kazandırdık. İTO iş birliğiyle düzenleyeceğimiz İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın açılışını, 9 Şubat'ta Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştireceğiz. İstanbul Fuar Merkezi'nde ses getirecek tasarımları, trendleri ve markaları küresel vitrine çıkaracağımız bir organizasyon için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm hazır giyim ve moda ürün grupları tek çatı altında bulunabilecek."

Gültepe, 500 civarında firmanın katılacağı fuara alım heyetlerinin yoğun ilgisi bulunduğunu belirterek, "Türkiye ile daha önce hiç çalışmamış markaların gelecek olması bizi heyecanlandırıyor. Fuarımızı 90'a yakın ülkeden 3 binin üzerinde nitelikli alıcı, 10 binden fazla sektör ilgilisinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz için zengin bir programımız var." açıklamasında bulundu.

Fuarın önemli bir sinerji oluşturacağını aktaran Gültepe, bu sayede ihracat rekorunu yenileyeceklerini, yılı 23 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayacaklarını bildirdi.