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Ekonomi

Tüm zamanların rekoru kırıldı! Borsa günü en yüksek rakamla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 kazançla 5.504,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.549,43 puana taşıdı.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 18:38 - Güncelleme:
Tüm zamanların rekoru kırıldı! Borsa günü en yüksek rakamla kapattı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile ticaret oldu.

Analistler, Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemleri dolayısıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Richmond Fed sanayi endeksi, Çin'de sanayi karlılıkları ve Japonya'da işsizlik oranının öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 seviyesinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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