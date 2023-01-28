TÜPRAG, Efemçukuru ve Kışladağ altın madenlerinde üretimini sürdürüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Elektronik Ateşleme, Yorgunluk Takip Sistemi, Çarpışma Önleme Sistemi, Elektronik Tike Tahtası, VOD Sistemi ve Sürüş Güvenliği uygulamaları ile işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan TÜPRAG, iş kazalarında yüzde 25'lik azalmayı sağlayarak sektörde örnek teşkil ediyor.

2022 yılı itibarıyla Efemçukuru'nda iş günü kayıpsız kazasız 5 yıl geride bırakılırken, Kışladağ ise kayıp zamanlı iş kazası olmadan 3. yılını tamamlamaya hazırlanıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ise Efemçukuru ve Kışladağ'daki bu istatistiklerin ezberleri bozacak ve örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜPRAG İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Grup Müdürü Göksel Alpaslan, Efemçukuru altın madeninde, üretime başladıkları günden bugüne kadar tüm çalışanların katılımı ile şekillendirdikleri bir İSG modeli oluşturduklarını belirtti.

Alpaslan, "2011 yılında ilk üretime başlamamız ile İSG Kültürü yolculuğumuzda Ekim 2022 itibarı ile önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. İşletmemizde iş günü kayıpsız kazasız beş yılı geride bıraktık. Madencilik gibi zorlu doğa koşullarıyla mücadele edilmesini gerektiren bir sektörde, böylesi bir istatistiğe rastlamak pek mümkün görünmüyor." dedi.

Efemçukuru'nda uygulanan bu sistemlerin pek çoğunun Türkiye'de ilk ve tek olduğuna işaret ederek bu sistemlerin dünyadaki birçok maden işletmesi için de örnek olduğunu belirten Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yer altı işletmesi olarak üst düzey teknoloji entegrasyonu ile yeraltı çalışmalarında çalışanlarımız için en güvenli çalışma ortamını oluşturduk. Yer altı işletmemizde uyguladığımız 'Elektronik Ateşleme Sistemi' ile olası sonuçları göz önüne alındığında en riskli işlerden biri olan 'patlatma' işleminde neredeyse sıfır hata ile patlatma yapabiliyoruz. Elektronik Tike Tahtası yardımı ile yeraltında çalışan personelin giriş çıkışları teknoloji yardımı ile en hassas ve hatasız şekilde takip edilerek olası bir kazanın önüne geçiliyor.



Yer altında uygulamaya aldığımız Çarpışma Önleme Sistemi yine ülkemizde ilk kez bir yeraltı madeninde gerçek anlamda çarpışma algılama değil bir çarpışma önleme sistemidir ve olası bir araç-yaya-iş makinesi karşılaşmasında operatörden bağımsız olarak iş makinasını durduran bir sistemdir. Böylelikle yeraltı çalışma ortamlarında sıklıkla karşılaşılabilen araç kazalarının önüne geçiliyor.

Aynı teknolojik altyapı üzerinde çalışan VOD (Ventilation on Demand) yani Talep Üzerine Havalandırma Sistemi ile havalandırmanın nerede ihtiyaç var ise orada devreye girmesini sağlayarak yeraltı çalışma ortamlarında gerektiği yerde, gerektiği kadar havalandırma sağlayarak çalışanlarımızın kirletici hava koşullarından etkilenmemesini sağlayarak sağlıklı bir çalışma ortamı yaratıyor ve gereksiz enerji tüketmeyerek çevreci yaklaşımımızı hayata geçiriyoruz.



Tüm araç sürücüleri için uygulamakta olduğumuz Sürüş Güvenliği uygulamalarımız yeraltı ve yerüstü çalışma alanlarında, işletme içi ve dışı araç kullanımlarında ve alt yüklenicilerimiz ve hatta aile bireylerimiz de dahil olmak üzere bir dizi eğitim ve beceri kazandırma programlarından sonra güvenli sürüş becerilerine sahip olmaktadır."

- "KIŞLADAĞ OLARAK HAZİRAN 2023 TARİHİNDE 3. YILIMIZI TAMAMLAMAYA HAZIRLANIYORUZ"



Kışladağ Altın Madeni İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Müdürü Alper Gürsoy da "Haziran 2023 tarihinde 3. yılımızı tamamlamaya hazırlanıyoruz. Çalışan sayımız, alt işveren faaliyetleri, araç sayıları ve kapasitesi, kullanılan kimyasal miktarları, yapılan proses değişikliği gibi önemli unsurlara baktığımızda Kışladağ Altın Madeni olarak başarılı bir istatistikle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürsoy, şubat ayı içerisinde bin gün kayıp zamanlı iş kazası olmadan geçen süreyi tamamlamış olacaklarını belirtti.

Çalışan sağlığı ve güvenliği için Kışladağ'da kullanılan yorgunluk takip sistemi ve sürüş güvenliği ile çarpışma önleme sistemlerinin operatör kaynaklı riskleri minimalize ettiğini vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

"İSG politikamızda yer aldığı gibi, iş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürdürülmesi ve gelişimi için gerekli tüm kaynaklar sağlanmaktadır. Bu çerçevede çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak adına teknolojik çözümlerde takip edilmekte ve uygulanabilir olanlar sistemimize entegre edilmektedir. Buna örnek bir uygulama olarak Türkiye'de sadece Kışladağ Altın Madeninde entegre edilen yorgunluk (fatigue) takip sistemidir.



Özellikle lastikli dev hafriyat (dump truck) operatörlerinin uyku dikkat dağınıklığı gibi durumlarda fiziksel olarak uyaran ve aynı zamanda saha yöneticilerine durumu raporlayan Sürüş Güvenliği Sistemidir. Bu sisteme ek olarak dev iş ekipmanlarının etrafında bulunan diğer iş ekipmanlarının, araçların veya bakım esnasında yayaların fark etmesi ve oluşabilecek temasın engellemek amacı ile Çarpışma Önleme Sistemi (Collision Avoidance System_Level-8) kurulmuştur.



Tüm bu sistemler operatörlerden kaynaklı riskleri azaltarak oluşabilecek ciddi iş kazalarını önlemek amacı ile entegre edilmiştir. Ayrıca açık ocak basamaklarında şev stabilitesinin kontrol edilmesi ve oluşabilecek yenilmelerin erken tespit edilmesi amacı ile radar sistemi uzun yıllardır kullanılmaktadır."

