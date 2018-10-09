Tüpraş'tan erken aşama girişimcilere destek

Türkiye enerji sektörünün lideri Tüpraş'ın, girişimcilik ekosistemi ile entegrasyon çalışmaları kapsamında 2018 "Yeni Fikirler Yeni İşler" Hızlandırma Programı’nın stratejik partneri olduğu bildirildi.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk ve en büyük teknoloji odaklı girişimcilik programı ODTÜ TEKNOKENT tarafından düzenlenen "Yeni Fikirler Yeni İşler" (YFYİ) Hızlandırma Programı'nın bugüne kadar 200’den fazla iş fikrinin ticarileşmesi ve bin yeni istihdamın yaratılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Tüpraş'in, bu program aracılığıyla erken aşama girişimcileri desteklediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezunlarının yanı sıra, 0-36 ay teknoloji şirketleri de YFYİ sürecine dahil olabiliyor. Bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen 'Yeni Fikirler Yeni İşler’ Hızlandırma Programı'nda 55 girişimci ekip yer aldı. Girişimcilere bin saatin üzerinde eğitim ve mentorluk hizmeti sunuldu. Girişimci ekipler, eğitim ve mentorluk hizmetleriyle olgunlaştırdıkları çözümlerini 5 Eylül’de gerçekleşen yarı finalde sundular ve 22 ekip Sunum Günü (Demo Day) etkinliğine katılmaya hak kazandı. Sunum Günü etkinliğinde ise girişimciler, yenilikçi fikir ve çözümlerini üç dakikalık sunumlar halinde katılımcılara tanıttı. Tüpraş özel ödülleri, sanal gerçeklik bazlı kişilik analizi uygulaması üzerine çalışan HERA ile binalarda enerji verimliliği ve kişilerin konforu üzerinde çalışan Sensgreen ekibine Tüpraş Yatırımlar ve Planlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra tarafıdnan verildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zağra, Tüpraş’ın kurum içi girişimcilik çalışmalarını sürdürürken, girişimcilik ekosistemini ve yenilikçi fikirleri de desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

"Tecrübelerimizle erken aşama girişimcilere destek olarak sektörün ve ekosistemin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz." diyen Zağra, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Fikirler Yeni İşler stratejik ortaklığımız kapsamında, fikirlerin girişime dönüşme süreçlerini takip ederek, girişimcilerle beraber eğitim programlarına katıldık ve girişimcilere mentorluk desteği verdik. Tüm seçim aşamalarında da aktif olarak yer aldık. Programın, iş birliği yapabileceğimiz ve ekosisteme de önemli katkılar sağlayacak girişimciler kazandıracağına inanıyoruz."