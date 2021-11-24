Tüpraş'tan yatırım kararı! 2035 yılına kadar...

Reuters 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:17 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:17

Tüpraş Türkiye'nin fosil yakıt tüketiminin 2030 yılında zirve yapacağı ve motorin yakıtların kısmen hidrojen ile ikame edileceği varsayımıyla faaliyetlerini çeşitlendirmek için biyoyakıt ile hidrojen alanına yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin KAP'a açıkladığı ve 2035 yılına kadar tahminlerin yer aldığı sunuma göre şirket var olan karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflerken rafinaj yatırımları ana gelir ve kar kalemi olmaya devam edecek.

Şirket rafinaj alanında ürün çeşitlendirmek ve kârlılığı artırmak amaçlı yatırım yapılacak. Bu kapsamda rafinaj alanınad 2022-2030 döneminde yılda 190 milyon dolar, 2031-2035 yıllarında yılda 120 milyon dolar sermaye harcaması yapılacağı öngörüldü.

Sunuma göre şirket biyoyakıt alanında İzmir rafinerisinde var olan bir birimi yaklaşık 230 milyon dolar yatırım ile biyoyakıt birimine çevirecek.

Tüpraş sıfır karbon emisyonlu elektrik üretimi başlığı altında da rafinerilerine güneş ve rüzgar santralleri kurmayı planlarken, rafinerilerdeki üretim süreçlerini de elektrik ile işler hale getirmeye çalışacak.

Şirket sunuma göre yeşil hidrojen üretimi alanında da 2035 yılına kadar toplam 690 milyon dolar yatırımla yaklaşık 1 gigawatt elektroliz kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Sunuma göre ağır ulaşım ve lojistik sektörlerine yeşil hidrojen satışı 2030 yılına kadar başlayacak.