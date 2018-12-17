‘Türbülanstan etkili tedbirlerle çıktık’

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ağustosta yaşanan ekonomik temeli olmayan saldırılar sonrası bugün artık normalleşmenin başladığını belirterek “Hükümet son derece proaktif ve etkili tedbirler alarak içine girdiğimiz türbülanstan çıkardı” dedi. VakıfBank Spor Kulübü’nün Avrupa’daki ilk voleybol okulunu Bosna Hersek’te açmasının ardından Türk gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Özcan, yaşananların ‘ekonomik temeli olmayan’ bir finansal saldırı olduğunu belirterek “Bunun sonrasında birtakım hasarlar oluştu. Bazı şirketlerin bilançosu bozuldu. Bu süreçte biz de her türlü tedbiri aldık” diye konuştu.

HIZLI KARARLAR ALINDI

Hükümetin de mali disiplini sağladığını anlatan Özcan “Mali disiplin sonrası bir soğuma dönemi başladı. Yaşanan sıkıntı sonrasında Merkez Bankası, Maliye ve Hazine Bakanlığı yoğun bir işbirliği içinde çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu dönemde ne kadar hızlı olduğunu gördük” dedi. 2019’da restorasyonun süreceğini belirten Özcan “Hayat normalleşecek” dedi.

Geçtiğimiz hafta yapılan VDMK ihracının başarılı olduğunu belirten Özcan kendilerinin de buna benzer bir adım atacaklarını söyledi. Özcan konkordato talepleri konusundaki bir soru üzerine de “Konkordato çok yok ama kötü niyetliler var. Kontrol edilebilir. Hatta ilan edilen konkordatoların bazılarını vazgeçirdik” yanıtını verdi.