‘Türbülanstan etkili tedbirlerle çıktık’
VakıfBank Genel Müdürü Özcan, ağustostaki finansal saldırılar sonrası bugün artık normalleşmenin başladığını belirterek “Hükümetin etkili tedbirleri ile türbülanstan çıktık” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ağustosta yaşanan ekonomik temeli olmayan saldırılar sonrası bugün artık normalleşmenin başladığını belirterek “Hükümet son derece proaktif ve etkili tedbirler alarak içine girdiğimiz türbülanstan çıkardı” dedi. VakıfBank Spor Kulübü’nün Avrupa’daki ilk voleybol okulunu Bosna Hersek’te açmasının ardından Türk gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Özcan, yaşananların ‘ekonomik temeli olmayan’ bir finansal saldırı olduğunu belirterek “Bunun sonrasında birtakım hasarlar oluştu. Bazı şirketlerin bilançosu bozuldu. Bu süreçte biz de her türlü tedbiri aldık” diye konuştu.
HIZLI KARARLAR ALINDI
Hükümetin de mali disiplini sağladığını anlatan Özcan “Mali disiplin sonrası bir soğuma dönemi başladı. Yaşanan sıkıntı sonrasında Merkez Bankası, Maliye ve Hazine Bakanlığı yoğun bir işbirliği içinde çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu dönemde ne kadar hızlı olduğunu gördük” dedi. 2019’da restorasyonun süreceğini belirten Özcan “Hayat normalleşecek” dedi.
Geçtiğimiz hafta yapılan VDMK ihracının başarılı olduğunu belirten Özcan kendilerinin de buna benzer bir adım atacaklarını söyledi. Özcan konkordato talepleri konusundaki bir soru üzerine de “Konkordato çok yok ama kötü niyetliler var. Kontrol edilebilir. Hatta ilan edilen konkordatoların bazılarını vazgeçirdik” yanıtını verdi.
Bu başarı bir futbolcu parasıyla
Dünya Kupası’nı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın başarısına da değinen Mehmet Emin Özcan, “Takımımıza o kadar çok ilgi var ki telefonlarımız susmadı. Çin’deki maçta bile Çinli oyuncumuz sayesinde Çinliler vakıfBank’ı destekledi” dedi. Türkiye’nin bu tür başarılara ihtiyacı olduğunu anlatan Özcan bir de sitemde bulundu: “Futbola o kadar para yatırıyorlar. Biz bir futbolcu parasıyla bunu yapıyoruz” diye konuştu. Özcan devamında ise toplam reklam bütçelerinin yüzde 20-25’ini spor kulübü için harcadıklarını anlattı. Özcan, halen VakıfBank’ın 4 şehirde 6 okulu olduğunu belirtti.
Voleybolun Barselona’sı Saraybosna’da
VakıfBank Spor Kulübü, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da voleybol okulu açtı.Okulun açılışı dolayısıyla Ramiz Salcin Spor Salonu’nda düzenlenen programa, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ile VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren’in yanı sıra, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersekli eski milli voleybolcular ve diğer davetliler katıldı.
‘BU TOPRAKLARI SEVİYORUZ’
Açılışta konuşan VakıfBank Genel Müdürü Özcan daha önce bir süre Bosna Hersek’te görev yaptığını aktararak, “Biz bu toprakları seviyoruz. Bu toprakların insanı bizim kardeşlerimiz, dostlarımız” dedi. VakıfBank Spor Kulübü’nün şampiyon sporcular yetiştirdiğini kaydeden Özcan,”Yıllardır süregelen bu anlayışla, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Barselona’nın futbol takımına benzetilmiştir. Bu bakımdan, voleybolun Barselona’sı artık Saraybosna’da” diye konuştu.
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