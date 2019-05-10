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Turhal Şeker Fabrikasının 85 yıllık tarihinde bir ilk olarak çalışanlara teşvik ikramiyesi verileceği açıkladı

Kayseri Şeker, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikasından sonra Turhal Şeker Fabrikası çalışanlarını da başarılı çalışmaları ve Türkiye’de, şeker sektörünün yüz akı olmalarından dolayı Teşvik ikramiyesi ile ödüllendirdi. Dolayısıyla Turhal Şeker Fabrikasının 85 yıllık tarihinde bir ilk olarak çalışanlara teşvik ikramiyesi verileceği açıkladı.

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Turhal Şeker Fabrikası çalışanlarının katıldığı  Şeker iftar sofrası Fabrika yemekhanesinde düzenlendi. İftar sofrasına, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası ile Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve çalışanlar katıldı.
 
Kayseri Şeker iftar sofrasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Bizler hep birlikte olduğumuz zaman, birbirimize sahip çıktığımız, birlikte hareket ettiğimiz zaman büyüdüğümüzü gördük. O nedenle Büyük Kayseri şeker ailesi diyoruz. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü siz çalışanlarımız büyük emek verdiniz. Büyük bir mücadele ortaya koydunuz. Bizi mahcup etmediniz. Bizim yüzümüzü ağarttınız. Bizim de Türkiye’deki şeker sektörünün de yüz akı oldunuz. Bu konuda emeğinizi esirgemediniz. Gerçekten büyük fedakarlık gösterdiniz. Bizler sizlere müteşekkiriz ve bu sebepten dolayı burada emeği geçen arkadaşlarımız ile gurur duyuyoruz. Bu temponun da giderek artmasını da bekliyoruz. Başarıları kazanmak elbette zordur. Ama daha önemlisi o başarıyı korumaktır. Gelmiş olduğumuz seviye yüksek bir başarı seviyesidir. Onu hiçbir şekilde düşürmememiz sürekli yükseltmemiz lazım. Buna hem bizim ihtiyacımız var hem şeker sektörünün ihtiyacı var hem de gelecek kuşaklarımızın ihtiyacı vardır. Sizler, geçen sene Turhal Şeker Fabrikasında gerçekten yüz akı olacak çalışmalar ortaya koydunuz. 680 bin ton pancar işlendi ve  90 bin ton  civarında şeker  üretildi. Bu sene  ise 700 bin ton civarında taahhüt alındı. Sizler işlerinizi en iyi ve en başarılı şekilde yaptınız dolayısıyla şirketimiz üretilen şekeri satsa da satmasa da bizler de yönetim kurullarımız olarak  siz çalışanlarımıza teşvik ikramiyesi verme kararı almış bulunmaktayız” dedi.

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