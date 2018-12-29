Turist sayısı 37 milyonu geçti

2017 yılında 32 milyon turist ağırlayan Türkiye bu yılın ilk 11 ayında yüzde 22.2 artışla 37.5 milyon yabancı ziyaretçi sayısını aşarak 2014 yılındaki başarıya yaklaştı. Yurt dışı ikametli vatandaşlarla birlikte 11 ayda toplam ziyaretçi sayısı ise 43 milyona yaklaştı. Ocak-Kasım döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke yüzde 26.22 artış ve 5 milyon 865 bin yolcuyla Rusya Federasyonu olurken, onu, yüzde 25.65 yolcu artışı ve 4 milyon 335 bin yolcuyla Almanya ve yüzde 36,54 artış ve 2 milyon 212 bin yoluyla İngiltere takip etti.

KAFA KAFAYA YARIŞ

İlk 11 ayda turist sayısında 12.3 milyon ile Antalya birinci, 12.2 milyon ile İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin ile Edirne üçüncü sırada yer aldı. Edirne’yi Muğla ve Artvin illeri izledi. Bu arada İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz “Bugüne kadarki en yüksek gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2015 yılında 12.4 milyon olarak gerçekleşmişti. Aralık ayı ile birlikte tüm zamanların rekorunun kırılması ve 13 milyon sayısının aşılmasını bekliyoruz” dedi.

Turizm Fonu’na 30 milyon $ kaynak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın 25-30 milyon dolarlık tanıtım bütçesini, Türkiye’nin tanıtımı için kurulacak Turizm Geliştirme Fonu’na aktaracaklarını bildirdi. Ersoy “’Fonda toplanan para, ağırlıklı olarak özel sektör, otel ve turizm yatırımcılarından oluşan yönetim kurulu tarafından, onların kontrolünde, onların istediği, programladığı şekilde tanıtım için harcanacak” dedi. Ersoy Türkiye’nin, ‘50 milyon turist, 50 milyar dolar’ olan 2023 turizm hedeflerini, ‘70 milyon turist, 70 milyar dolar’ olarak revize ettiklerini bildirdi. Ersoy, bu hedefe ulaşılması için atılan adımlardan birinin de Turizm Geliştirme Fonu olduğunu çalışmayı sektör paydaşlarıyla yürüttüklerini aktardı.