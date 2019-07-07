Turistleri Karadeniz’e çekecek çalışmalar var

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Trabzon’daki Sümela Manastırı ziyaretinde Daha çok turist çekmek için atılacak adımlar ve alternatif tur rotaları oluşturmak amacıyla Trabzon’da faaliyet gösteren seyahat acentalarıyla buluştuklarını söyledi.

İLGİ ODAĞINA DÖNÜŞTÜK

Bağlıkaya, özellikle birinci etabı geçtiğimiz mayıs ayında yeniden ziyaretçilere açılan Sümela Manastır’nın önemine vurgu yaptı.Son bir ayda 48 bin ziyartçiyi ağırlayan Sümela Manastırı’nın kentin vazgeçilmezlerinden olduğuna dikkat çeken Manastırı da gezen Bağlıkaya, “Sümale çok önemli bir yer. Trabzon için vazgeçilmez bir yer. Sümela´nın olmadığı dönemde Trabzon’un turizmi farkı bir şekilde gelişti. Yayla turizmi ve Arap turizmi ağırlıklı gelişti. Çok şükür sonunda bir bölümü de olsa açıldı. Bundan sonraki dönemde doğa turizminin dışında yayla ve Arap turizminin dışında buraya kültür turları da yavaş yavaş gelmeye başlayacak.Trabzonlular çok mutlu, turizmciler çok mutlu.Karadeniz bölgesine baktığınız zaman Trabzon en önemli destinasyon. Buranın ilgi odaklarını artırmamız gerekiyor. Geçen seneden bu seneye üç kat daha fazla kültür turu çıkıyor Türkiye´de. Kültür turları gerçekten patlamış durumda. Bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize” diye konuştu.

HAREKET BAŞLAYACAK

Bağlıkaya, turizmde 5 aylık veriler doğrultusunda 2018 yılının üstünde yeni bir rekor kırılacağını söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu´nun (BDDK), konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin kredi kartı harcamalarında taksit sınırlamasının 9 aydan 12 aya çıkarmasının seyahat edenlerin sayısını artıracağını kaydeden Bağlıkaya, “ Seyahat eden sayısını artıracağı için biz pozitif bakıyoruz. Zaten bizim taksit artışı ile ilgili taleplerimiz vardı. İnşallah daha iyi olacak” şeklinde konuştu. Kurban Bayramı rezervasyonları ile ilgili ise Bağlıkaya, “Kurban Bayramı rezervasyonları çok hareketlenmedi diyebilirim. Çünkü yazın başı İstanbul seçimlerinden sonra bir tatil furyası temmuz ayının ortasından itibaren hareketlenecektir diye düşünüyorum” dedi.