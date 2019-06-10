Turizm coştu ev dışı tüketim patladı

Yiyecekten temizlik sektörüne kadar genişleyen alanda yayılan ev dışı tüketim için büyük bir çalışma yürüttüklerini anlatan Eczacıbaşı Profesyonel İş Birim Direktörü Ömer Koç “2018 yılında turizm sektörünün yaşadığı yukarı yönlü ivme ile birlikte ise pazar yüzde 18 oranında büyüme göstererek 65 milyar TL” dedi.

PAZARDA ÖNCÜYÜZ

Sektördeki büyüme ivmesinin süreceğini anlatan Koç “Ev dışı tüketim sektörünün de turizm sektörüyle birlikte büyüme ve gelişme kaydedeceğini düşünüyoruz. Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 4000’i bakanlık işletme belgeli olmak üzere yaklaşık 11 bin 500 konaklama tesisi bulunuyor. Bu tesislerin yaklaşık yüzde 15’ine ürün sağlıyoruz ” dedi. Ev dışı tüketim ürünlerinin Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, KKTC gibi belirli pazarlara ihraç edildiğini anlatan Koç “Eczacıbaşı Profesyonel olarak 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.