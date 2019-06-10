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Turizm coştu ev dışı tüketim patladı

Ev dışı tüketim için restoranlar, lokantalar ve otellerle çalışan firmalar yeni ürün gamlarını üretime sokarken, bu alanda 65 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.

  • ERDİNÇ AKKOYUNLU
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Yiyecekten temizlik sektörüne kadar genişleyen alanda yayılan ev dışı tüketim için büyük bir çalışma yürüttüklerini anlatan Eczacıbaşı Profesyonel İş Birim Direktörü Ömer Koç “2018 yılında turizm sektörünün yaşadığı yukarı yönlü ivme ile birlikte ise pazar yüzde 18 oranında büyüme göstererek 65 milyar TL” dedi. 

PAZARDA ÖNCÜYÜZ

Sektördeki büyüme ivmesinin süreceğini anlatan Koç “Ev dışı tüketim sektörünün de turizm sektörüyle birlikte büyüme ve gelişme kaydedeceğini düşünüyoruz. Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 4000’i bakanlık işletme belgeli olmak üzere yaklaşık 11 bin 500 konaklama tesisi bulunuyor. Bu tesislerin yaklaşık yüzde 15’ine ürün sağlıyoruz ” dedi. Ev dışı tüketim ürünlerinin Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, KKTC gibi belirli pazarlara ihraç edildiğini anlatan Koç “Eczacıbaşı Profesyonel olarak 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.

OTELDEKİ TUVALETİ TURİST KENDİ TEMİZLİYOR 

Yaptıkları araştırmalarda turistlerin ev dışı tüketim ürünlerini kullanma alışkanlıklarını da kayda aldıklarını anlatan Eczacıbaşı Profesyonel İş Birim Direktörü Ömer Koç şu bilgileri verdi: 

- Tatilcilerin yüzde 48’i konakladıkları odanın hijyeninin en önemli kriter olduğunu vurguluyor. 

- Bu durumu yüzde 21 ile restoran hijyeni, yüzde 17 ile ortak alan hijyeni takip ediyor. 

- Her 4 kişiden biri bugüne kadar otellerde hijyen problemleri ile ilgili en az bir kez sorun yaşamış. Durumun etkisiyle, pek çok tatilci konakladıkları otelde kendi hijyen tedbirlerini alıyor. 

- Beş yıldızlı otellerde konaklayan tatilcilerin bile yüzde 76’sı odalarındaki tuvaleti kendileri temizlemeden kullanmıyor. 

- Yüzde 69’u odadaki bardakları yıkamadan kullanmıyor.Beş yıldızlı otellerde dahi tatilcilerin yüzde 55’i kullanacağı tüm havluları yanında getiriyor.” 

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