Turizm Fonu desteğiyle hedef 70 milyon turist

Geçen yıl 46 milyondan fazla turist ağırlayan Türkiye, bu alanda 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla Türkiye’yi turizmde öncü haline getirmek için Türkiye’nin ‘50 milyon turist, 50 milyar dolar’ olan 2023 turizm hedefini, ‘70 milyon turist, 70 milyar dolar’ olarak revize eden Bakanlık, bu hedefe ulaşılmak için hazırladığı kapsamlı yol haritasını devam ettiriyor. Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm politikalarında ilk kez özel sektörün de söz sahibi olmasını sağlayacak ve bir ‘çatı yapı’ olma özelliğini taşıyacak Turizm Geliştirme Fonu’nun son aşamaya geldiğini, seçimlerden sonra hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti. Bu fonun Türkiye’nin tanıtımında öncü rol üstlenmesi ve gelir düzeyi yüksek turistlerin Türkiye’ye çekilmesinde rol oynaması bekleniyor.

12 AY TURİZM PROJESİ

Bu kapsamda oteller için yıllık cirolarının yüzde biri, havayolları ve acenteler için yıllık cironun binde biri olarak pay aktarımı planlanması yapılıyor. Fonda toplanan kaynağın nasıl harcanacağına devlet değil, fon karar verecek. Ayrıca turizmin 12 aya yayılması, sağlık, spor, kongre turizmi gibi ürün çeşitlendirmelerinin oluşturulması planlanıyor.

JAPONYA VE RUSYA’DA TÜRKİYE YILI İLAN EDİLDİ

2019’u ‘Türkiye yılı’ ilan eden Japonya ve Rusya’da Türkiye’ye has değerleri ön plana çıkaracak, kültürel ve arkeolojik mirastan, sanat ve gastronomiye kadar birçok öğeyi içinde barındıran gezici sergiler açılacak. Tokyo ve Kyoto’da mart ayında açılacak gezici sergi Moskova, Berlin ve Londra’ya da taşınacak. Sergi kapsamında Hatay, Gaziantep, Ege lezzetlerinin yer aldığı stantlar da oluşturulacak.

KRUVAZİYER TURİZMİNE ÖZEL İLGİ GÖSTERİLECEK

Türkiye bilinirliğinin artırılması amacıyla yurt dışı turizm fuarlarına ağırlık verilecek. Özellikle kruvaziyer turizmindeki öneminden dolayı Türkiye aleyhine oluşması muhtemel olumsuz algıların giderilmesi amacıyla yabancı kruvaziyer şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve ilgili yabancı basın kuruluşları ile temasa geçilmesi yapılan planlamalar içerisinde bulunuyor.