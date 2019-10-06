Turizm Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak
Bacasız sanayi olarak bilinen turizm sektörü, YEP kapsamında yeni teşviklerle desteklenecek. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, ekonomiye büyük katkı sunan sektörün büyümesi için gereken adımların atılacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hükümet, cari işlemler dengesinin sağlanması amacıyla turizm alanında bir dizi politika ve tedbir belirledi. Buna göre, turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama tutarını artıracak 2023 Türkiye Turizm Stratejisi hayata geçirilecek. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, sektörün öncelikleri doğrultusunda tanıtım, pazarlama ve sektörün hizmet kalitesini artırıcı faaliyetleri ve turizm yatırımlarını destekleyecek. Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde farklı turizm çeşitlerine olanak sağlayan, bütüncül planlama ve tahsise imkan veren yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tespit ve ilan edilecek. Sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler hayata geçirilecek.
ÖNEMLİ GÖREVLER VAR
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin YEP kapsamında turizm sektörüne geniş bir şekilde yer ayrılmasının devletin turizme verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.Bağlıkaya, YEP’te 2020 yılına ilişkin olarak açıklanan hizmet sektörü büyüme beklentisinin, yüzde 5.2 seviyesinde olurken, bu büyüme beklentisinin en önemli dayanağını turizm gelirlerindeki artış eğiliminin oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti: “YEP’te sürdürülebilir turizm anlayışını öne çıkartacak, farklı turizm çeşitlerine olanak sağlayacak bütüncül planlama ve tahsise imkan veren yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin tespit ve ilan edilecek olmasını da çok olumlu buluyoruz. TÜRSAB olarak biz de sürdürülebilir turizme büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede UNDP ile geçtiğimiz günlerde bir iş birliği protokolü imzalamış ve seyahat acentalarının sürdürülebilir turizm konusunda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak adımlar atıyoruz.”
İSTANBUL’A UÇUŞ SAYISI ARTMALI
YEP’in gastronomi, inanç, kültür, eko turizm, eğitim, spor turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerindeki gelişim hedefinin de Türkiye’nin turizm gelirlerini artırmak noktasında önem taşıdığını ancak bu konularda atılması gereken adımlar ve yapılacak işlerin sektör paydaşlarının da görüşleri alınarak bir takvim içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:”Ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi noktasında, Antalya ve Gazipaşa Havalimanlarının kapasitelerinin arttırılacak olması da çok önemli bir adım niteliğinde. YEP’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan ek pistin devreye girmesine atıf yapılmasını da İstanbul turizminin gelişimi açısından önemli buluyoruz” dedi.
YENİ PAZARLARA GİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Pazar çeşitlendirilmesi hedefi kapsamında Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının arttırılması hedefinin uzun vadede yarar sağlayacağını dile getiren Bağlıkaya, “Bununla birlikte ana pazarımızın Avrupa ülkeleri olduğu gerçeğini ise göz ardı etmemeliyiz. Dünyada seyahat eden her 5 kişiden 4’ü kendi bulunduğu kıta içinde seyahat etmektedir. Ülkemize gelen ziyaretçilerin yüzde 74’ünü Avrupa, Rusya ve BDT ülkelerinden gelen misafirler oluşturuyor. Dolayısıyla ana pazarlarımızdaki tanıtım ve pazarlama çalışmalarını aksatmadan pazar çeşitlendirmesi yaklaşımını hayata geçirmemiz önem arz ediyor” şeklinde konuştu.
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