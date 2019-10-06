Turizm Yeni Ekonomi Programı ile şahlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında hükümet, cari işlemler dengesinin sağlanması amacıyla turizm alanında bir dizi politika ve tedbir belirledi. Buna göre, turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama tutarını artıracak 2023 Türkiye Turizm Stratejisi hayata geçirilecek. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, sektörün öncelikleri doğrultusunda tanıtım, pazarlama ve sektörün hizmet kalitesini artırıcı faaliyetleri ve turizm yatırımlarını destekleyecek. Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde farklı turizm çeşitlerine olanak sağlayan, bütüncül planlama ve tahsise imkan veren yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tespit ve ilan edilecek. Sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler hayata geçirilecek.

ÖNEMLİ GÖREVLER VAR

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin YEP kapsamında turizm sektörüne geniş bir şekilde yer ayrılmasının devletin turizme verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.Bağlıkaya, YEP’te 2020 yılına ilişkin olarak açıklanan hizmet sektörü büyüme beklentisinin, yüzde 5.2 seviyesinde olurken, bu büyüme beklentisinin en önemli dayanağını turizm gelirlerindeki artış eğiliminin oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti: “YEP’te sürdürülebilir turizm anlayışını öne çıkartacak, farklı turizm çeşitlerine olanak sağlayacak bütüncül planlama ve tahsise imkan veren yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin tespit ve ilan edilecek olmasını da çok olumlu buluyoruz. TÜRSAB olarak biz de sürdürülebilir turizme büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede UNDP ile geçtiğimiz günlerde bir iş birliği protokolü imzalamış ve seyahat acentalarının sürdürülebilir turizm konusunda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak adımlar atıyoruz.”

İSTANBUL’A UÇUŞ SAYISI ARTMALI

YEP’in gastronomi, inanç, kültür, eko turizm, eğitim, spor turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerindeki gelişim hedefinin de Türkiye’nin turizm gelirlerini artırmak noktasında önem taşıdığını ancak bu konularda atılması gereken adımlar ve yapılacak işlerin sektör paydaşlarının da görüşleri alınarak bir takvim içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:”Ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi noktasında, Antalya ve Gazipaşa Havalimanlarının kapasitelerinin arttırılacak olması da çok önemli bir adım niteliğinde. YEP’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan ek pistin devreye girmesine atıf yapılmasını da İstanbul turizminin gelişimi açısından önemli buluyoruz” dedi.