Turizmciler 2020 için masaya güçlü oturdu

2018 yılında turizm rakamlarında başlayan iyileşme ile bu yıl kırılan turizm rekorları sektör temsilcilerini gelecek yıl için umutlandırdı. 2020 rezervasyonları için büyük tur operatörleriyle kesintisiz görüşmeler yapan turizm sektörünün temsilcileri, önümüzdeki yıl 50 milyondan fazla turist beklerken, turizm gelirinin de artacağı görüşünde birleşti. Türkiye’de 2019’un Ocak-Temmuz döneminde 24 milyon 693 bin 886 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında, temmuzda yüzde 16,2 artış ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 14.,06 artışla ikinci, İngiltere yüzde 19.78 artışla üçüncü oldu. İngiltere’yi Hollanda ve Ukrayna izledi.

GALATAPORT ETKİSİ

Turizm sektörünün önde gelen temsilcileri de bu göstergeler ışığında 2020 yılının ilk verilerinin iyi geldiğini ifade etti. Gelecek sene için büyük tur operatörleriyle görüştüklerini anlatan Pronto Tur Genel Müdürü Ali Onaran “2018 yılında turizm sektörü ürününü çok ucuz bir fiyata satmıştı. Amaç toparlanmaktı. Bu yıl yani 2019’da ise yüzde 5-8 oranında fiyat artırarak yapılan satışlara ilgi yoğundu ve ürünlerimiz geçen yıla göre yüzde 10’dan fazla talep gördü. 2020 için büyük tur operatörleri de Türkiye’yi portföylerine daha fazla almaya başladılar. Bunda Galataport gibi limanların açılarak büyük tur gemilerinin İstanbul’u gezi noktalarına almasının da payı var” dedi.

İSKANDİNAV DÖNÜYOR

Eski pazarlarda artış yaşandığını da anlatan Onaran “Klasik pazarlar Rusya, Almanya, İngiltere’nin dışında bize tereddütle yaklaşan İskandinav pazarı da artık Türkiye’ye geliyor ve daha çok gelmek istiyor. Bu pazardan da ciddi bir talep göreceğimiz kesin. Erken rezervasyonun başlayacağı Ekim ayı öncesi bir şey söylemek kesin olarak zor olsa da, 2020 yılı turizm sektörü için 2019’dan her anlamda daha çok turistin geldiği, daha kazançlı bir yıl olacak” diye konuştu.

FİYATLAR YÜKSELECEK

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da sektörün durmadan çalıştığını belirterek “2019’da turizm sektörü hedeflerine temmuz sayıları itibariyle ulaşmış görünüyor. Ağustos ayı da yakında açıklanacaktır. Şu anda yüzde 10’luk bir artış ile yıl sonunda 50 milyon turist rakamını geçeceğiz gibi görünüyor. Bu noktada Antalya’ya Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, Avusturya gibi pazarlardan 2015 yılında aldığımız turistten daha az turist gelse de Macaristan, Sırbistan, Romanya gibi yan pazarlarla açığı kapatma yoluna gittik.

Öte yandan her şey yolunda giderse 2020 yılında yine bir yüzde 10 artış bekliyoruz. Yine fiyatlandırmada da artışlar yaparak, gelirin daha da yükseleceğini öngörüyoruz” dedi.