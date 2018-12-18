Turizmde 2023 hedefi 2019’da yakalanacak
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye’nin 2023 yılındaki 50 milyon turist hedefinin 2019 yılında yakalamasının mümkün olacağını söyledi.
Ayık, 2018 yılında rekorların kırıldığı Türk turizminde hedefin yükseltildiğini söyledi. Ayık, “2018 yılının son günlerine doğru geliyoruz. 2018 yılı tüm sektörün beklentisi doğrultusunda tamamlanacak bir yıl olacak. Türkiye 2018 yılında da çift haneli bir büyümeyi gerçekleştirerek yaklaşık 40 milyon yabancı misafir ağırlayacak. Yurt dışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşlarını dahil ettiğimizde 45 milyon bandına yaklaşacak bir misafir sayısına ulaşacak. Bu da yaklaşık çift haneli bir büyümeye tekabül eder. Yüzde 20’lerin üzerinde bir büyümeyle 2018 yılını tamamlayacağız” dedi.
ÇİFT HANELİ BÜYÜME
2019 yılında da çift haneli bir büyümenin gerçekleşmesini beklediklerini vurgulayan Ayık, “Şu an ilk gelen erken rezervasyon rakamlarına ve sayılarına baktığımızda bunu doğrular nitelikte. Önümüzdeki günlerde konjonktürel bir sıkıntı yaşamadığımız takdirde Türkiye 2019 yılında da muhtemelen çift haneli büyümeyle birlikte 50 milyon bandına yaklaşacak. Bu da 2023 için öneden konulmuş hedeflere çok daha öncesinden ulaşmamız demek olacak” dedi.
Turizmde Türkiye’nin ilk veri merkezi kuruluyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm istatistiklerinin tek elde toplanıp işlenebileceği, sınır giriş-çıkışlarının yanı sıra turistlerin genel profillerinin de yansıtılacağı ‘veri merkezi’ kurulacak. Verilerin tekilleştirilmesi çalışmalarının 2-2.5 aylık bir sürede tamamlanması öngörülüyor. Merkezde, turistlerin Türkiye’ye kaçıncı kez geldiği, hangi ülkeden ziyaretçilerin Türkiye’yi tercih ettiği veya etmediği, Türkiye’ye ilk defa gelenler gibi turist profillerini yansıtan detaylı verilerde yer alacak. Yabancı turistlerin Türkiye algısı da araştırılacak.
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