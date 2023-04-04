Turizmde, Almanya ve İngiltere pazarlarında yüzde 50 artış gerçekleşti

Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıl turizmin istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiğini belirtti.

Küresel salgın, iki önemli pazar Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan durgunlukların ardından turizmin yeniden hareketlendiğini ifade eden Kavaloğlu, turist sayısı ile gelirin orantılı şekilde büyüyerek kişi başı seyahat harcamasının günlük 89 dolara çıktığını bildirdi.

Bu yıl da belli pazarlar dışında yükselişin devam etmesini beklediklerini aktaran Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Nisan ve mayıs aylarında bir daralma söz konusu, ancak ilerleyen zamanlarda özellikle Avrupa kaynak pazarlarında talebin yükselmesini bekliyoruz. 3 aylık verilerde, iki büyük kaynak pazarımız Almanya ve İngiltere yüzde 50 civarında bir artış gösterdi. İlk üç aylık dönemde Almanya ve İngiltere'de 2019 yılı rakamlarının üzerine çıkıldı. İngiltere son yıllarda pazar payını önemli ölçüde artırdı. Özellikle İngiliz ailelerin 'her şey dahile' yönelik bir talep kaymasının enflasyon baskısı ile devam edeceğini öngörüyoruz. Rusya'dan geçen yıla göre yüzde 146 oranında bir artış göstermiş olsa da tüm yıl için aynı düzeyde bir beklenti içinde değiliz. Pozisyonumuzu uluslararası ilişkilerin seyrine göre belirleyeceğiz."

- "PAZAR VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARIN İÇİNDEYİZ"

Yüksek potansiyel barındıran yan pazarlar içinde en büyük artışın yüzde 76'lık oranla Polonya'da yaşandığını belirten Kavaloğlu, bu pazarı öncelikli geliştirilmesi gereken bir ülke olarak gördüklerini bildirdi. Kavaloğlu, konaklama sektörü olarak, pazar ve ürün çeşitliliğini destekleyen tüm çalışmaların içinde yer aldıklarını ifade etti.

Antalya'da turizm verilerindeki oranların aylık ve yıllık artışının da devam ettiğine işaret eden Kavaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Antalya'yı geçen yılın mart ayında hava yoluyla 226 bin 314 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde yüzde 54'lük artışla 347 bin 635 oldu. 1 Ocak-31 Mart tarihlerine bakıldığında ise Antalya'yı 2022 yılının 1 Ocak- 31 Mart tarihleri arasında hava yoluyla 515 bin 304 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde yüzde 55'lik artışla 797 bin 920 olarak gerçekleşti. Antalya'da ocak ve şubat ayından sonra en iyi mart dönemi yaşandı."

Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ise Rusya'nın birinci, Almanya'nın ikinci, İngiltere'nin üçüncü sırada yer aldığını kaydeden Kavaloğlu, ilk onda sırasıyla Polonya, İran, İsrail, Kazakistan, Hollanda, Ukrayna ve Danimarka'nın bulunduğunu bildirdi.