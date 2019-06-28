Turizmde çift haneli büyüme

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 5 ayında yüzde 11.3 artışla 12.7 milyona ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 9.35 oranında artış göstererek 4 milyon 22 bin 254 oldu. Ocak-mayıs döneminde ise en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 13.12 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ile birinci sırada yer aldı.

POLONYA SÜRPRİZİ

Almanya yüzde 9.51 artışla 1 milyon 213 bin ile ikinci, Bulgaristan yüzde 7.70 artışla 982 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin ön sıralarında 982 bin 717 ile Bulgaristan, 700 bin 711 ile İran ve 697 bin ile Gürcistan yer aldı. Doğu Avrupa’da Türkiye’nin en hızlı yükselen pazarı Polonya’dan gelen ziyaretçi sayısının ise yüzde 41 artarak 183 bine ulaşması dikkat çekti. Türkiye’ye Afrika’dan gelen yabancıların sayısında da önemli artışlar yaşandı. Bu yılın 5 ayında yüzde 26.52 artışla 486 bin 251 Afrikalı Türkiye’ye geldi. En çok gelenler ise 101 bin 979 ile Cezayirliler’den oluştu. Cezayirliler’i 90 bin 601 gelişle Libyalılar takip etti.

THY SEFERLERİ ETKİLİ

Latin ülkelerinin Türkiye ilgisi ilk 5 aylık verilere göre artarak devam ediyor. Özellikle Türkiye’ye gelen Arjantinli ve Brezilyalı sayısı her geçen yıl artıyor. Ocak-mayıs döneminde 35 bin 561 Brezilyalı, 27 bin 737 Arjantinli ve 22 bin 954 Kolombiyalı Türkiye’ye geldi. Özellikle inanç turizmi için gelişler, Türk Hava Yolları’nın da Latin ülkelerinden taşıdığı yolcu sayısını daha da artırdı. Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı da artıyor. Çinli turist sayısı 5 ayda 167 bine yükseldi. Çinli turist sayısının 2 yıl sonra 1 milyona çıkacağı öngörülüyor. ABD´nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran para biriminin değer kaybetmesi ve İran´ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısı da bu yılın ilk 5 ayında da azaldı. İranlı turist sayısı yüzde 28.51 azalma ile 700 bine düştü.

ABD’li Turist sayısı yüzde 33 arttı