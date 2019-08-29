Rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak

TURİZM AJANSI GÖREVE BAŞLADI

Plan kapsamında yer alan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ise geçtiğimiz günlerde kurularak resmen göreve başladı. Turizmin tanıtımı ve yatırımların artırılması için özel sektörün finansman temininde ve karar süreçlerinde hızlı hareket edilmesini sağlayacak ajans, yurt dışında algı ve imaj araştırmaları yapılarak bu kapsamda yönetim planları da hazırlayacak.

300 BİN İLAVE YATAK

Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşanan uçak krizine benzer durumların sektörü etkilememesi için de olası senaryolara göre risk ve kriz yönetim planları oluşturulacak. 70 milyon turist hedefi kapsamında artan turist sayısını karşılamak üzere ise, yatırım sürecindeki 212 bin yatağa ilaveten plan döneminde yatak kapasitesi 300 bin adet arttırılacak.

8 ALAN İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Klasik turizm alanlarının yanı sıra, gastronomi, golf, sağlık, kruvaziyer, düğün, inanç, kongre ve alışveriş gibi daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerine yönelik talebin yüksek olduğu pazarlar tespit edilecek ve bu ülkelerden ziyaretçi sayısının artırılmasına ilişkin çalışmalar da yürütülecek. Bu çalışma ile otellerdeki konaklama süreleri arttırılacak ve turizmin yılın tamamına yayılmasını sağlanacak. Yine aynı hedef doğrultusunda turizm çeşitliliği sunan, bütüncül planlanmış turizm kentleri de hayata geçirilecek.