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Ekonomi

Turizmde ''Terörsüz Türkiye'' süreci: Türkiye'nin altın çağının kapıları aralanıyor

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye'de terörün sona ermesiyle her alanda olduğu gibi turizm sektörünün de büyük bir ivme yaşayacağına inandığını belirtti. Barış ortamının kalıcı hale gelmesinin Türkiye'ye katkı sunacağını vurgulayan İşler, 'Terörün sona ermesi ve silah bırakma süreci, Türk turizmi için altın bir çağın kapılarını aralamaktadır.' ifadelerini kullandı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 09:50 - Güncelleme:
Turizmde ''Terörsüz Türkiye'' süreci: Türkiye'nin altın çağının kapıları aralanıyor
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İşler, yaptığı yazılı açıklamada, barış ve güven ortamının hem yerli hem de yabancı turistlerin seyahat kararlarını doğrudan etkilediğini aktardı.

Turistlerin tercihlerini belirleyen en önemli unsurun güvenlik olduğunu ifade eden İşler, "Türkiye'nin güvenli ülke imajının güçlenmesi, özellikle Avrupa ve Asya pazarlarında ciddi bir turist artışı sağlayacaktır. Türkiye turizmi, güvenlik endişesi nedeniyle tercih edilmeyen segmentlere tekrar açılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yıllarca terör nedeniyle yeterince değerlendirilemediğini dile getiren İşler, güvenliğin tesis edilmesiyle bu bölgelerin kültür, inanç ve gastronomi turizmi açısından cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

İşler, terörün sona ermesinin yeni destinasyonlara kapı açacağını belirterek şunları kaydetti:

"Mezopotamya, Şanlıurfa, Mardin, Van, Hakkari gibi iller dünya turizm haritasında çok daha fazla yer alacaktır. Yatırımcılar için ise en kritik unsur istikrardır. Terörsüz ortam, yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye olan ilgisini artıracaktır. Özellikle otel zincirleri, seyahat acenteleri, kruvaziyer ve havayolu şirketleri bölgeyi yeniden planlarına dahil edecektir. Turist sayısındaki artış, kişi başı harcamalara da pozitif yansıyacaktır. Özellikle üst gelir grubuna hitap eden özel turlar, lüks segment otelcilik ve kültür rotaları, terörsüz ortamda daha yüksek talep görecektir. Terörsüz bir Türkiye, Türk turizminin daha fazla çeşitlenmesine, yüksek gelirli turistlere ulaşmasına, bölgesel kalkınmayı hızlandırmasına, sadece deniz, kum ve güneş değil, 12 ay turizmi hedefleyen bir ülkeye dönüşmesine büyük katkı sağlayacaktır."

"TURİZM BARIŞIN AYNASIDIR"

Barış ortamının kalıcı hale gelmesinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve diplomatik açıdan da Türkiye'ye katkı sunacağını vurgulayan İşler, "Turizm barışın aynasıdır. Terörün sona ermesi ve silah bırakma süreci, Türk turizmi için altın bir çağın kapılarını aralamaktadır. Hep birlikte bu barış sürecini sahiplenerek, ülkemizi hak ettiği turizm zirvesine taşıyacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

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